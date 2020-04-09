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    Samsung Galaxy Beans özellikleri ve fiyatı detaylandı

    Fasulye şekline sahip olan Galaxy Beans tam kablosuz kulaklık modeli aktif gürültü engelleme ile Galaxy Buds kulaklık serisinden ayrılıyor. Fiyatı da oldukça uygun.
    8 sa.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Beans özellikleri ve fiyatı detaylandı
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    Samsung’un tam kablosuz kulaklık sınıfındaki Galaxy Buds serisinin yanına ilginç tasarıma sahip yeni bir kulaklık daha ekleyeceği gündeme gelmişti. Galaxy Beans adını alması beklenen kulaklığın detayları da belli oldu.

    Galaxy Beans özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Beans tam kablosuz kulaklık modeli piyasadaki geleneksel tasarımın aksine kulağın iç kıvrımlarına oturacak şekilde tasarlanmış. Fasulye şeklindeki bu tasarımın daha iyi akustik sağladığı ifade ediliyor.

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    Galaxy Beans kulaklık modelinin her parçasında iki hoparlör ve üç mikrofon yer alıyor. Bu sayede aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Kulaklık modelinin en büyük farkı da bu olacak. 28 x 13 mm olan boyutların ise firma tarafından biraz daha küçültülmeye çalışıldığı ifade ediliyor.

    Samsung Galaxy Beans özellikleri ve fiyatı detaylandı
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    Galaxy Beans tek şarj ile 11 saate kadar kullanım süresi sunuyor ancak gürültü engelleme ile bu rakam biraz düşebilir. Şarjlı kılıf ise muhtemelen bir o kadar daha kullanım süresine katkı yapacak.

    Galaxy Beans için 140$-150$ arasında bir fiyat etiketi iddia ediliyor. Aktif gürültü engelleme ile Galaxy Buds serisine ciddi bir rakip olacak. Bu durumda Galaxy Buds serisinde bir indirim olur mu merak konusu. Galaxy Beans kulaklık modeli Galaxy Note 20 serisi ile birlikte çalışacak.



    https://www.androidpolice.com/2020/04/09/samsungs-supposed-next-gen-galaxy-buds-are-code-named-beans-and-they-look-just-like-actual-beans/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    khaos (sami lale) 1 sa.
    Görüşme/mikrofon kalitesi iyi olursa kesinlikle alınabilecek bir kulaklık olur.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 5 sa.
    kulağa kaçarsa vay başımıza
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    wolf silver (wolf silver) 6 sa.
    Bu tasarım daha iyi gözüküyor. Çünkü buds gibi kulakta çıkıntı yapmıyor.
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    DH Misafiri 6 sa.
    aksini iddia etmemişler zaten.
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    fhrstw 8 sa.
    Ergonomik olarak olağanüstü ama estetik olarak rezalet. Zaten bu ikisi bir arada olmaz.
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    Brky (Berkay ) 8 sa.
    İşitme cihazı gibi duruyor
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    Araxes 8 sa.
    Bu fasulye olmuş.
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