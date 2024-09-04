Samsung Galaxy Book 5 Pro 360’ın görüntüleri sızdırıldı

Samsung'un yeni nesil 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarı Samsung Galaxy Book 5 Pro 360, yakında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce Bluetooth SIG sertifikasını alan cihaz, tanıtımına yaklaşırken, WindowsReport isimli teknoloji sitesi tarafından her açıdan görüntülenen renderları ve teknik özellikleri sızdırıldı.
Galaxy Book 5 Pro 360, tasarım açısından Galaxy Book 4 Pro modeline benzerlik gösteriyor ve sadece birkaç küçük değişiklik içeriyor. Cihaz, 16 inç WQXGA+ AMOLED dokunmatik ekranıyla (2.880×1.800 çözünürlük) geliyor ve S Pen kalem desteği sunarak etkileyici bir görsel deneyim vadediyor. 2'si 1 arada tasarımı sayesinde, hem geleneksel bir dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor hem de katlanarak tablet moduna geçiş yapabiliyor.
Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı, Intel'in Lunar Lake Core Ultra 5 226V işlemcisini kullanacak ve Windows 11 AI+ PC standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Bu da cihazın, selefinden farklı olarak bir Copilot tuşu içereceği anlamına geliyor. Performans konusunda da oldukça iddialı olan cihaz, 16GB LPDDR5X bellek ve 512GB NVMe SSD depolama alanı ile donatılmış.
Kablosuz bağlantı seçenekleri de güncellenmiş olan Galaxy Book 5 Pro 360, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 destekliyor. Bu özellikler, selefinin Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteğinden daha ileri bir seviye sunuyor. Bağlantı noktaları bakımından da oldukça zengin olan cihazda, 8K@60Hz ve 5K@120Hz çıkış yapabilen HDMI 2.1 portu, iki Thunderbolt 4 portu, bir USB 3.2 portu, bir microSD kart okuyucu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.
Batarya kapasitesi değişmeyen cihazda, 76 Wh batarya ve 65 W USB-C şarj adaptörü yer alıyor. Kullanıcı deneyimini artırmak için jiroskop, ivmeölçer ve ortam ışığı sensörü gibi sensörler de cihazda mevcut. 13.99×9.93×0.5 inç boyutlarında ve 1.69 kg ağırlığında olan Galaxy Book 5 Pro 360, hem taşınabilirlik hem de performans arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.