Samsung Galaxy Book 5 Pro 360’ın görüntüleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Samsung'un yeni nesil 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarı Samsung Galaxy Book 5 Pro 360, yakında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce Bluetooth SIG sertifikasını alan cihaz, tanıtımına yaklaşırken, WindowsReport isimli teknoloji sitesi tarafından her açıdan görüntülenen renderları ve teknik özellikleri sızdırıldı.

Galaxy Book 5 Pro 360, tasarım açısından Galaxy Book 4 Pro modeline benzerlik gösteriyor ve sadece birkaç küçük değişiklik içeriyor. Cihaz, 16 inç WQXGA+ AMOLED dokunmatik ekranıyla (2.880×1.800 çözünürlük) geliyor ve S Pen kalem desteği sunarak etkileyici bir görsel deneyim vadediyor. 2'si 1 arada tasarımı sayesinde, hem geleneksel bir dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor hem de katlanarak tablet moduna geçiş yapabiliyor.

Apple, iPhone 17 serisinde bir ilke imza atacak 22 sa. önce eklendi

Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı, Intel'in Lunar Lake Core Ultra 5 226V işlemcisini kullanacak ve Windows 11 AI+ PC standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Bu da cihazın, selefinden farklı olarak bir Copilot tuşu içereceği anlamına geliyor. Performans konusunda da oldukça iddialı olan cihaz, 16GB LPDDR5X bellek ve 512GB NVMe SSD depolama alanı ile donatılmış.

Kablosuz bağlantı seçenekleri de güncellenmiş olan Galaxy Book 5 Pro 360, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 destekliyor. Bu özellikler, selefinin Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteğinden daha ileri bir seviye sunuyor. Bağlantı noktaları bakımından da oldukça zengin olan cihazda, 8K@60Hz ve 5K@120Hz çıkış yapabilen HDMI 2.1 portu, iki Thunderbolt 4 portu, bir USB 3.2 portu, bir microSD kart okuyucu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Batarya kapasitesi değişmeyen cihazda, 76 Wh batarya ve 65 W USB-C şarj adaptörü yer alıyor. Kullanıcı deneyimini artırmak için jiroskop, ivmeölçer ve ortam ışığı sensörü gibi sensörler de cihazda mevcut. 13.99×9.93×0.5 inç boyutlarında ve 1.69 kg ağırlığında olan Galaxy Book 5 Pro 360, hem taşınabilirlik hem de performans arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Samsung Galaxy Book 5 Pro 360’ın görüntüleri sızdırıldı