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    Samsung Galaxy Book 5 Pro 360’ın görüntüleri sızdırıldı

    Samsung’un merakla beklenen yeni 2’si 1 arada modeli Galaxy Book 5 Pro 360, bu sefer de render görüntüleri ile kendini hatırlattı. İşte Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarının tasarımı ve özellikleri.

    Samsung Galaxy Book 5 Pro 360’ın görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni nesil 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarı Samsung Galaxy Book 5 Pro 360, yakında piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce Bluetooth SIG sertifikasını alan cihaz, tanıtımına yaklaşırken, WindowsReport isimli teknoloji sitesi tarafından her açıdan görüntülenen renderları ve teknik özellikleri sızdırıldı.

    Galaxy Book 5 Pro 360, tasarım açısından Galaxy Book 4 Pro modeline benzerlik gösteriyor ve sadece birkaç küçük değişiklik içeriyor. Cihaz, 16 inç WQXGA+ AMOLED dokunmatik ekranıyla (2.880×1.800 çözünürlük) geliyor ve S Pen kalem desteği sunarak etkileyici bir görsel deneyim vadediyor. 2'si 1 arada tasarımı sayesinde, hem geleneksel bir dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor hem de katlanarak tablet moduna geçiş yapabiliyor.

    Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı, Intel'in Lunar Lake Core Ultra 5 226V işlemcisini kullanacak ve Windows 11 AI+ PC standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Bu da cihazın, selefinden farklı olarak bir Copilot tuşu içereceği anlamına geliyor. Performans konusunda da oldukça iddialı olan cihaz, 16GB LPDDR5X bellek ve 512GB NVMe SSD depolama alanı ile donatılmış.

    Samsung Galaxy Book 5 Pro 360’ın görüntüleri sızdırıldı

    Kablosuz bağlantı seçenekleri de güncellenmiş olan Galaxy Book 5 Pro 360, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 destekliyor. Bu özellikler, selefinin Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteğinden daha ileri bir seviye sunuyor. Bağlantı noktaları bakımından da oldukça zengin olan cihazda, 8K@60Hz ve 5K@120Hz çıkış yapabilen HDMI 2.1 portu, iki Thunderbolt 4 portu, bir USB 3.2 portu, bir microSD kart okuyucu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

    Batarya kapasitesi değişmeyen cihazda, 76 Wh batarya ve 65 W USB-C şarj adaptörü yer alıyor. Kullanıcı deneyimini artırmak için jiroskop, ivmeölçer ve ortam ışığı sensörü gibi sensörler de cihazda mevcut. 13.99×9.93×0.5 inç boyutlarında ve 1.69 kg ağırlığında olan Galaxy Book 5 Pro 360, hem taşınabilirlik hem de performans arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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