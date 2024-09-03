Apple, iPhone 17 serisinde bir ilke imza atacak

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Apple'ın yakında piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17 serisi, ısı yönetimi açısından önemli yeniliklerle geliyor. Analist Ming-chi Kuo'ya göre, iPhone 17 ailesindeki tüm modellerde grafit tabakası kullanılacak ve iPhone 17 Pro Max modelinde ek olarak bir buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemi yer alacak. Bu yeni soğutma çözümleri, cihazın performansını arttırmayı ve ısınmayı kontrol altında tutmayı hedefliyor.

Grafit tabakası ve buhar odası soğutma sistemleri, ısıyı daha geniş bir alana yayarak cihazın dış yüzeyine iletir ve böylece ana bileşenlerin, özellikle işlemcinin, aşırı ısınmasını engeller. Bu tür bir soğutma sistemi, termal kısılmanın önüne geçerek cihazın daha istikrarlı ve yüksek performansla çalışmasını sağlıyor. Apple'ın bu teknolojileri ilk kez iPhone modellerine entegre ediyor olması, şirketin yeni nesil A17 Pro işlemcisinin ve gelecekteki işlemcilerinin performans kapasitesini artırma yönündeki kararlılığını gösteriyor.

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iPhone 17 Pro Max modelinin 12GB RAM ile gelmesi beklenirken, diğer modellerde 8GB RAM yer alacak. Pro Max modelindeki bu artışın, gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Ayrıca, yeni serinin dört farklı modelden oluşacağı belirtiliyor: iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max. Bu seride, iPhone 17 Slim modelinin iPhone 17 Plus'ın yerini alması bekleniyor. Slim modelinin daha ince ve daha küçük boyutlara sahip olacağı, ekran boyutunun ise 6.55" ile 6.6" arasında değişeceği öngörülüyor. Bu, iPhone 15 Plus’ın 6.7" ekranından biraz daha küçük bir boyuta işaret ediyor.

iPhone 17 serisi, tasarım açısından büyük değişiklikler getirmese de, performans ve soğutma alanında yapılan bu iyileştirmeler, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirecek gibi görünüyor. Apple’ın bu hamlesi, özellikle yoğun performans gerektiren uygulamaların ve oyunların daha verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyacak.

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Apple, iPhone 17 serisinde bir ilke imza atacak