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    Apple, iPhone 17 serisinde bir ilke imza atacak

    Akıllı telefon meraklıları daha şimdiden iPhone 17 serisine ilişkin bilgileri almanın heyecanını yaşıyor. Gelen son bilgiler, iPhone 17 serisinde önemli bir yeniliğin bulunacağına işaret ediyor.

    Apple, iPhone 17 serisinde bir ilke imza atacak Tam Boyutta Gör

    Apple'ın yakında piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17 serisi, ısı yönetimi açısından önemli yeniliklerle geliyor. Analist Ming-chi Kuo'ya göre, iPhone 17 ailesindeki tüm modellerde grafit tabakası kullanılacak ve iPhone 17 Pro Max modelinde ek olarak bir buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemi yer alacak. Bu yeni soğutma çözümleri, cihazın performansını arttırmayı ve ısınmayı kontrol altında tutmayı hedefliyor.

    Grafit tabakası ve buhar odası soğutma sistemleri, ısıyı daha geniş bir alana yayarak cihazın dış yüzeyine iletir ve böylece ana bileşenlerin, özellikle işlemcinin, aşırı ısınmasını engeller. Bu tür bir soğutma sistemi, termal kısılmanın önüne geçerek cihazın daha istikrarlı ve yüksek performansla çalışmasını sağlıyor. Apple'ın bu teknolojileri ilk kez iPhone modellerine entegre ediyor olması, şirketin yeni nesil A17 Pro işlemcisinin ve gelecekteki işlemcilerinin performans kapasitesini artırma yönündeki kararlılığını gösteriyor.

    iPhone 17 Pro Max modelinin 12GB RAM ile gelmesi beklenirken, diğer modellerde 8GB RAM yer alacak. Pro Max modelindeki bu artışın, gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Ayrıca, yeni serinin dört farklı modelden oluşacağı belirtiliyor: iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max. Bu seride, iPhone 17 Slim modelinin iPhone 17 Plus'ın yerini alması bekleniyor. Slim modelinin daha ince ve daha küçük boyutlara sahip olacağı, ekran boyutunun ise 6.55" ile 6.6" arasında değişeceği öngörülüyor. Bu, iPhone 15 Plus’ın 6.7" ekranından biraz daha küçük bir boyuta işaret ediyor.

    iPhone 17 serisi, tasarım açısından büyük değişiklikler getirmese de, performans ve soğutma alanında yapılan bu iyileştirmeler, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirecek gibi görünüyor. Apple’ın bu hamlesi, özellikle yoğun performans gerektiren uygulamaların ve oyunların daha verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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