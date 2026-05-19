Intel, Project Firefly'ı duyurdu: Hedef, MacBook Neo'ya rakip ürünler geliştirmek

Akıllı telefon endüstrisinin üretim modeli laptoplara uygulanacak
Intel tarafından geliştirilen Project Firefly, akıllı telefon endüstrisindeki yüksek verimli üretim modelini dizüstü bilgisayarlara uyarlamayı hedefliyor. Bu yaklaşım, ortak bileşenler ve modüler tasarımlar üzerinden üretimi standartlaştırarak hem Ar-Ge maliyetlerini hem de üretim süresini ciddi şekilde azaltmayı amaçlıyor.
Ultra ince ve hafif bir konspet sergilendi
Öte yandan, Wildcat Lake tabanlı cihazlar halihazırda Çin pazarında üreticiler tarafından satışa sunulmaya başlandı. ASUS, HP ve Honor gibi üreticilerin modelleri 570 ile 660 dolar aralığında fiyatlandırılırken, Çinli Chuwi’nin UniBook modeli 450 dolarlık agresif fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Ancak bu modellerin henüz Project Firefly kapsamındaki referans tasarımlar olmadığı belirtiliyor. Project Firefly kapsamında piyasaya çıkacak ilk modelin ise Lenovo’nun Lecoo Air 14 modeli olması bekleniyor.
Apple tarafında ise Apple, uygun fiyatlı dizüstü segmentinde "MacBook Neo" ile güçlü bir konum elde etmiş durumda. Intel'in yeni girişimi, hem Apple'ın bu hamlesine hem de ARM tabanlı Chromebook ve Windows laptoplara karşı x86 ekosistemini daha erişilebilir fiyatlarla rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor.
