Intel, Project Firefly'ı duyurdu: Hedef, MacBook Neo'ya rakip ürünler geliştirmek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Intel, yeni “Project Firefly” girişimiyle düşük maliyetli dizüstü bilgisayar pazarında Apple’ın MacBook Neo hamlesine cevap vermeyi hedefliyor. Çin’de düzenlenen Core Series 3 (Wildcat Lake) lansman etkinliğinde duyurulan proje, özellikle bütçe segmentinde standartları yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.

Akıllı telefon endüstrisinin üretim modeli laptoplara uygulanacak

Intel tarafından geliştirilen Project Firefly, akıllı telefon endüstrisindeki yüksek verimli üretim modelini dizüstü bilgisayarlara uyarlamayı hedefliyor. Bu yaklaşım, ortak bileşenler ve modüler tasarımlar üzerinden üretimi standartlaştırarak hem Ar-Ge maliyetlerini hem de üretim süresini ciddi şekilde azaltmayı amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Projenin merkezinde ise Intel’in yeni nesil Core Series 3 “Wildcat Lake” işlemcileri yer alıyor. 18A üretim süreci üzerine inşa edilen bu yonga setleri, 5 ila 6 adet Cougar Cove P-core yapısıyla dikkat çekerken Hyper-Threading desteğinin bulunmamasıyla daha sade bir mimari sunuyor ve giriş/orta seviye laptop pazarını hedefliyor.

Ultra ince ve hafif bir konspet sergilendi

Tam Boyutta Gör Intel yöneticilerinden Gao Song’un sahnede tanıttığı referans tasarım, ince ve hafif yapısıyla öne çıktı. Yaklaşık 11 mm kalınlığa sahip cihaz, Intel'in “Clean-D” olarak adlandırdığı sade ve minimalist tasarım dili ve dikkat çekici turuncu kasasıyla konsept bir ürün olarak sergilendi.

Öte yandan, Wildcat Lake tabanlı cihazlar halihazırda Çin pazarında üreticiler tarafından satışa sunulmaya başlandı. ASUS, HP ve Honor gibi üreticilerin modelleri 570 ile 660 dolar aralığında fiyatlandırılırken, Çinli Chuwi’nin UniBook modeli 450 dolarlık agresif fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Ancak bu modellerin henüz Project Firefly kapsamındaki referans tasarımlar olmadığı belirtiliyor. Project Firefly kapsamında piyasaya çıkacak ilk modelin ise Lenovo’nun Lecoo Air 14 modeli olması bekleniyor.

Apple tarafında ise Apple, uygun fiyatlı dizüstü segmentinde “MacBook Neo” ile güçlü bir konum elde etmiş durumda. Intel’in yeni girişimi, hem Apple’ın bu hamlesine hem de ARM tabanlı Chromebook ve Windows laptoplara karşı x86 ekosistemini daha erişilebilir fiyatlarla rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor.

