Samsung Galaxy Book Pro ve Pro 360 dizüstü bilgisayarların tasarım ve özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Evleaks olarak da bilinen popüler blog yazarı Evan Blass, Samsung'un bu yıl duyurması beklenen Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 dizüstü bilgisayarların yüksek kaliteli renderlarını paylaştı.

Ayrıca Bkz. "iPhone 13'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı"

İlginizi Çekebilir

Samsung, OLED ekran ve S Pen desteği olan iki dizüstü bilgisayar çıkaracak

Her iki dizüstü bilgisayar versiyonunun da 13 inç ve 15 inç ekranlı iki boyutta mevcut olacağı söyleniyor. Sızıntılar, 1920 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED paneller kullanacakları yönünde.

Tam Boyutta Gör

360 derece dönebilen ekran

Galaxy Book Pro ve Pro 360, 11. nesil Intel Core işlemcileri temel alacak. Kullanıcılar da entegre grafikli modifikasyonlar ve ayrı bir NVIDIA GeForce MX450 ekran kartı arasında seçim yapabilecekler.

Galaxy Book Pro 360 dizüstü bilgisayar ekran kapağı 360 derece dönebiliyor. Aynı zamanda sadece parmak yardımı ile değil, özel S Pen ile de kontrol imkanı mevcut olacak.

Tam Boyutta Gör

Cihazarda tüm bunlara ek olarak, yüksek hızlı Thunderbolt 4 arabirimi desteğinden bahsediliyor. Bazı sürümler bir LTE hücresel modem ile de donatılacak.

Görüntüler, dizüstü bilgisayarları gümüş, altın ve lacivert gibi çeşitli renklerde gösteriyor. Samsung Galaxy Book Pro ve Pro 360'ın lansman tarihi ve fiyatları hakkında henüz bir bilgi mevcut değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.