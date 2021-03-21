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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Book Pro ve Pro 360 dizüstü bilgisayarların tasarım ve özellikleri ortaya çıktı

    Popüler blog yazarlarından Evan Blass, Samsung'un önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy Book Pro ve Pro 360 dizüstü bilgisayarların detaylarını yayınladı.
    21 Mart 2021, 18:00 (1 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Book Pro ve Pro 360 dizüstü bilgisayarların tasarım ve özellikleri ortaya çıktı
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    Evleaks olarak da bilinen popüler blog yazarı Evan Blass, Samsung'un bu yıl duyurması beklenen Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 dizüstü bilgisayarların yüksek kaliteli renderlarını paylaştı.

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    Her iki dizüstü bilgisayar versiyonunun da 13 inç ve 15 inç ekranlı iki boyutta mevcut olacağı söyleniyor. Sızıntılar, 1920 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED paneller kullanacakları yönünde.

    Samsung Galaxy Book Pro ve Pro 360 dizüstü bilgisayarların tasarım ve özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    360 derece dönebilen ekran

    Galaxy Book Pro ve Pro 360, 11. nesil Intel Core işlemcileri temel alacak. Kullanıcılar da entegre grafikli modifikasyonlar ve ayrı bir NVIDIA GeForce MX450 ekran kartı arasında seçim yapabilecekler.

    Galaxy Book Pro 360 dizüstü bilgisayar ekran kapağı 360 derece dönebiliyor. Aynı zamanda sadece parmak yardımı ile değil, özel S Pen ile de kontrol imkanı mevcut olacak.

    Samsung Galaxy Book Pro ve Pro 360 dizüstü bilgisayarların tasarım ve özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Cihazarda tüm bunlara ek olarak, yüksek hızlı Thunderbolt 4 arabirimi desteğinden bahsediliyor. Bazı sürümler bir LTE hücresel modem ile de donatılacak.

    Görüntüler, dizüstü bilgisayarları gümüş, altın ve lacivert gibi çeşitli renklerde gösteriyor. Samsung Galaxy Book Pro ve Pro 360'ın lansman tarihi ve fiyatları hakkında henüz bir bilgi mevcut değil.



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    kartal172 6 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 16 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 19 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 21 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 23 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 2 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 3 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 3 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    wickersan (wickersan wickersan) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    NVIDIA GeForce MX450
    iyi iteleyecekler bu zırıltıları millete
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    G gidi (gidi gidi) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    intelse hiç çıkmasın
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    interwap (Volkan ) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu tür ürünler genelge pahalı oluyor.
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