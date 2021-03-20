iPhone 13'ün muhtemel dizaynı ortaya çıktı

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Apple'ın yeni nesil akıllı telefon modeli iPhone 13'ün tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel paylaşıldı. Render görüntüsünün, yaklaşan iPhone 13 serisiyle ilgili son zamanlarda çıkan tüm bilgilere dayanılarak hazırlanmış olduğunu belirtelim.

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İçeriden öğrenenlere göre, akıllı telefonun ekranında daha küçük bir çentik olacak ve ekranın etrafındaki çerçeveler daha da daralacak. Lightning bağlantı noktası alt kısımda görülebilir. Aynı zamanda bazı kaynaklara göre yeni iPhone modelinde bu portun olmayacağı da söyleniyor.

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Daha küçük çentik ve ince çerçeveler

Render görüntüsünün yaratıcısı, iPhone 13'ün 120 Hz yenileme hızına sahip bir ProMotion ekranının yanı sıra bir LiDAR sensörü, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı bir kamera, daha büyük kapasitede bir pil ve dahili 1 TB depolama alanı ile geleceğini belirtiyor.

Ayrıca iPhone 13, Face ID'nin yerini alacak olan ve Yüz Tanıma Sistemi için gereken alanı azaltacak en son D-ToF (Direct ToF) teknolojisini de kullanabilir. Öte yandan 23 Mart'ta Apple'ın bir sunumu olduğu iddia ediliyor. Şirket bu etkinlikte iPad mini 6 ve 12.9 inç iPad Pro'yu tanıtabilir. iPhone 12s olarak da isimlendirilebileceği söylenen iPhone 13 serisinin lansmanı ise Eylül ayında gerçekleşecek.

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