Samsung Galaxy Buds+ basın görselleri ile karşımızda

Mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile tanıdığımız Ishan Agarwal, Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı yeni kablosuz kulaklığının yüksek kaliteli görsellerini paylaştı. Cihaz büyük bir ihtimalle Galaxy Buds+ ismiyle karşımıza çıkacak.
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Yayınlanan görsellere bakılırsa aksesuar beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç renkte satılacak. Buna ek olarak görüntüler cihazın orijinal Galaxy Buds ile aynı tasarıma sahip olacağını bir kez daha doğruluyor.
Fiyat etiketi de açığa çıktı
Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklığının öncekinden yüzde 50 daha pahalı olacağı söyleniyor. Yani yaklaşık 200 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Galaxy Buds+, 11 Şubat'ta Galaxy S20 serisi ve katlanabilir Galaxy Z Flip ile birlikte tanıtılacak.
https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1219569822704398337 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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