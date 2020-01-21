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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Buds+ basın görselleri ile karşımızda

    Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklığı 11 Şubat tarihinde tanıtılacak. Galaxy Buds+ olarak isimlendirilmesi beklenen cihazın yeni görselleri internete sızdırıldı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Buds+ basın görselleri ile karşımızda
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    Mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile tanıdığımız Ishan Agarwal, Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı yeni kablosuz kulaklığının yüksek kaliteli görsellerini paylaştı. Cihaz büyük bir ihtimalle Galaxy Buds+ ismiyle karşımıza çıkacak.

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    Yayınlanan görsellere bakılırsa aksesuar beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç renkte satılacak. Buna ek olarak görüntüler cihazın orijinal Galaxy Buds ile aynı tasarıma sahip olacağını bir kez daha doğruluyor.

    Samsung Galaxy Buds+ basın görselleri ile karşımızda
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    Fiyat etiketi de açığa çıktı

    Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklığının öncekinden yüzde 50 daha pahalı olacağı söyleniyor. Yani yaklaşık 200 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Galaxy Buds+, 11 Şubat'ta Galaxy S20 serisi ve katlanabilir Galaxy Z Flip ile birlikte tanıtılacak.

    Samsung Galaxy Buds+ basın görselleri ile karşımızda
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    https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1219569822704398337 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    barkin67 3 sa.
    Fiyat fazla olmuş bir tık
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    eaglepaw_1903 6 sa.
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    erci501 23 sa.
    Konuşma kalitesi iyi olmadığı sürece bir önceki modelden farklı ne sunabilir ki. Bu tasarım ile de konuşma kalitesinde aşırı gelişim beklemiyorum.
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    Like a Sir 1 gün
    Hoca konuşma kalitesi hoca
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