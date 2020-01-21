Samsung Galaxy Buds+ basın görselleri ile karşımızda

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Mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile tanıdığımız Ishan Agarwal, Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı yeni kablosuz kulaklığının yüksek kaliteli görsellerini paylaştı. Cihaz büyük bir ihtimalle Galaxy Buds+ ismiyle karşımıza çıkacak.

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Yayınlanan görsellere bakılırsa aksesuar beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç renkte satılacak. Buna ek olarak görüntüler cihazın orijinal Galaxy Buds ile aynı tasarıma sahip olacağını bir kez daha doğruluyor.

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Fiyat etiketi de açığa çıktı

Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklığının öncekinden yüzde 50 daha pahalı olacağı söyleniyor. Yani yaklaşık 200 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Galaxy Buds+, 11 Şubat'ta Galaxy S20 serisi ve katlanabilir Galaxy Z Flip ile birlikte tanıtılacak.

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https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1219569822704398337

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