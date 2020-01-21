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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pocophone serisinin ikinci telefonu hakkında ilk teaser yayınlandı

    Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Poco, bu yıl Pocophone serisi kapsamında üç akıllı telefon çıkaracak. İlk modelin yolda olduğunu gösteren bir teaser yayınlandı.
    1 gün
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Pocophone serisinin ikinci telefonu hakkında ilk teaser yayınlandı
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    Kısa süre önce Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Poco, Pocophone serisi kapsamında piyasaya sürülecek ikinci akıllı telefonun ilk resmi teaser'ını yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Realme yeniden Türkiye'de! İşte Realme telefonların Türkiye fiyatı"

    Casusluk dizilerinin fragmanı tarzında hazırlanan videoda “Sezon 2 Bölüm 1”den bahsedilmesi yeni serinin ilk akıllı telefonunun yolda olduğuna işaret ediyor. Bu yıl Pocophone serisi kapsamında en az üç modelin piyasaya sürüleceğini hatırlatalım.

    Hedef daha geniş bir kitleye ulaşmak

    2018 yılında satışa sunulan Pocophone F1, üst sınıf özellikleri ve uygun fiyatıyla "bütçe dostu amiral gemisi" olarak lanse edilidi. Şirket ilk modelin başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Ancak bu kez farklı modeller ile daha geniş bir kitleye ulaşacaklar.



    https://twitter.com/IndiaPOCO/status/1219512671768154113 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eaglepaw_1903 6 sa.
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    OverClocK1ng 21 sa.
    Pocophone F1 çok güzel ve bütçe dostu bir cihazdı. Umarım aynı çizgisini korur. Yoksa zaten Xiaomi ve Redmi de var yani.
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    Relax Relax 1 gün
    Redmi var işte, ne gerek var Pocophone'a ? Xiaomi ve alt markalarından aşırı derecede soğumaya başladım.
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