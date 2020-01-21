Pocophone serisinin ikinci telefonu hakkında ilk teaser yayınlandı

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Kısa süre önce Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Poco, Pocophone serisi kapsamında piyasaya sürülecek ikinci akıllı telefonun ilk resmi teaser'ını yayınladı.

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Casusluk dizilerinin fragmanı tarzında hazırlanan videoda “Sezon 2 Bölüm 1”den bahsedilmesi yeni serinin ilk akıllı telefonunun yolda olduğuna işaret ediyor. Bu yıl Pocophone serisi kapsamında en az üç modelin piyasaya sürüleceğini hatırlatalım.

Hedef daha geniş bir kitleye ulaşmak

2018 yılında satışa sunulan Pocophone F1, üst sınıf özellikleri ve uygun fiyatıyla "bütçe dostu amiral gemisi" olarak lanse edilidi. Şirket ilk modelin başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Ancak bu kez farklı modeller ile daha geniş bir kitleye ulaşacaklar.

https://twitter.com/IndiaPOCO/status/1219512671768154113

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