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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Buds+ görseli ortaya çıktı

    Gürültü engelleme teknolojisi kazanması ve buna bağlı olarak bataryasının da biraz büyümesi beklenen Samsung Galaxy Buds+ kablosuz kulaklık modelinin görseli ortaya çıktı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Buds+ görseli ortaya çıktı
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    Samsung’un CES 2020 veya Galaxy S11 serisi lansmanı ile birlikte sahneye çıkarmasını beklediğimiz yeni Galaxy Buds+ kulaklık modeli ile ilgili hazırlıklar son aşamada. Resmi uygulamalara da Galaxy Buds+ görselleri eklenmeye başladı.

    Galaxy Buds+ neler sunacak?

    Samsung Smart Things uygulamasının son APK kurulum dosyasında ortaya çıkarılan görsel Galaxy Buds+ modelinin tasarımını net bir şekilde yansıtıyor. Dış tasarım orijinal model ile aynıyken iç kısımda önemli değişiklikler var.

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    Kaynaklar Galaxy Buds+ modelinin rakibi AirPods Pro gibi gürültü engelleme teknolojisine sahip olacağı belirtiliyor. Kulaklık bileşenlerindeki çift mikrofon ile yapılması beklenen gürültü engelleme haliyle yongaya biraz daha yük bindirecek.

    Bu tarz gelişmelerde genelde bataryanın da güçlenmesi gerektiğini biliyoruz. Samsung’un yeni kulaklık modelindeki bataryayı bir miktar daha büyüttüğü ifade ediliyor. Henüz kullanım süreleri ve kablosuz şarj konusunda bir bilgi mevcut değil.



    https://www.ubergizmo.com/2019/12/samsung-galaxy-buds-plus-leaked/ Yorum Yaz
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