Samsung Galaxy Buds Pro duyma problemi olanlar için güncelleme yayınladı

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Samsung’un en iyi kulakiçi kulaklığı olarak gösterilen Galaxy Buds Pro henüz piyasaya macerasına başlamışken önemli bir güncelleme aldı. Güncelleme ile duyma problemi olanlara önemli bir destek sunuluyor.

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Galaxy Buds Pro güncellemesi neler sunuyor?

R190XXU0AUA1 yapısıyla gelen güncelleme sadece 2.2MB büyüklüğünde ancak önemli bir iyileştirme sunuyor. Sağ ve sol parçaların ses dengesini ayarlayabilme ile duyma hassasiyetine yapılan optimizasyon sonrasında duyma problemi olanlar da Galaxy Buds Pro kulaklığını deneyimleyebilecekler.

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Duyma problemi için piyasada pek çok özel kulaklık ürünü mevcut ancak Galaxy Buds Pro gibi günlük kullanım kulaklıklarının da bu alan girmesi işleri değiştirebilir. Güncelleme ile ayrıca Bixby uyandırma ve performans konusunda iyileştirmeler yapılmış.

Galaxy Buds Pro aktif gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra başınızın durumuna göre sesi optimize etmesi ve kulaklığın son bulunduğu yeri gösterme gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 1599TL.

https://www.gizmochina.com/2021/01/18/samsungs-new-galaxy-buds-pro-has-a-new-update-that-brings-hearing-aid-functionality/

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