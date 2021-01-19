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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Buds Pro duyma problemi olanlar için güncelleme yayınladı

    Samsung Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık modeli ilk güncellemesi ile birlikte duyma problemi olanlar için daha hassas bir optimizasyon sunabilecek. Yine performans da iyileştirilmiş.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Buds Pro duyma problemi olanlar için güncelleme yayınladı
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    Samsung’un en iyi kulakiçi kulaklığı olarak gösterilen Galaxy Buds Pro henüz piyasaya macerasına başlamışken önemli bir güncelleme aldı. Güncelleme ile duyma problemi olanlara önemli bir destek sunuluyor.

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    Galaxy Buds Pro güncellemesi neler sunuyor?

    R190XXU0AUA1 yapısıyla gelen güncelleme sadece 2.2MB büyüklüğünde ancak önemli bir iyileştirme sunuyor. Sağ ve sol parçaların ses dengesini ayarlayabilme ile duyma hassasiyetine yapılan optimizasyon sonrasında duyma problemi olanlar da Galaxy Buds Pro kulaklığını deneyimleyebilecekler.

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    Duyma problemi için piyasada pek çok özel kulaklık ürünü mevcut ancak Galaxy Buds Pro gibi günlük kullanım kulaklıklarının da bu alan girmesi işleri değiştirebilir. Güncelleme ile ayrıca Bixby uyandırma ve performans konusunda iyileştirmeler yapılmış.

    Galaxy Buds Pro aktif gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra başınızın durumuna göre sesi optimize etmesi ve kulaklığın son bulunduğu yeri gösterme gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 1599TL.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/18/samsungs-new-galaxy-buds-pro-has-a-new-update-that-brings-hearing-aid-functionality/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    3 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    14 saat önce
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