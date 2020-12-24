Samsung Galaxy Chromebook 2'nin teknik özellikleri sızdı: QLED ekran, WİFİ 6 ve daha fazlası

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Samsung'un yaklaşmakta olan yeni ürünü Galaxy Chromebook 2'nin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görselinin ardından bu defa da bir sunum görseli sızdırıldı. Sızdırılan görsel Galaxy Chromebook 2'nin bazı teknik detaylarını gösteriyor. Ayrıca, yeni ürünün Şubat 2021'de satışa sürüleceği görselde yer alırken sızıntıyı yapan kişi ücretinin 699 dolar olacağını söylüyor. Bu fiyat, selefinin 999 dolarlık fiyatına kıyasla daha uygun olduğu için ürünün daha fazla kişiye ulaşmasında bir avantaj sağlayabilir.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Chromebook 2'nin sızdırılan görüntüsü, tasarım detaylarını ortaya koyuyor"

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Samsung Galaxy Chromebook 2'nin sızdırılan görüntüsü, tasarım detaylarını ortaya koyuyor

İyileştirilmiş pil ömrü

Bu yılın Ocak ayında duyurulan Galaxy Chromebook, 4K AMOLED dokunmatik ekran kullana sahip. Görsele göre Galaxy Chromebook 2 ise, 13.3 inç büyüklüğünde bir QLED ekranla gelecek. Bu da ürünü dünyadaki ilk QLED ekranlı Chromebook modeli yapacak.

Galaxy Chromebook'taki en büyük problem olarak pil ömrü gösteriliyordu. Yeni ürünle beraber bu konuda bir iyileştirme olacak. Galaxy Chromebook 2'de hedeflenen pil ömrü 12 saat olarak belirtiliyor.

Selefinde 10. nesil Core i5 işlemci yer alırken Galaxy Chromebook 2'de 10. nesil Core i3 işlemci olacak.

Yaklaşık 1.25 kg ağırlığındaki Chromebook, ultra ince bir yapıya sahip olacak. Samsung aynı zamanda % 178 daha yüksek ses ve WiFi 6 bağlantısı sunacak.

https://www.engadget.com/samsung-galaxy-chromebook-2-spec-leak-203927179.html

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