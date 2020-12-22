Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Chromebook 2'nin sızdırılan görüntüsü, tasarım detaylarını ortaya koyuyor

    Smasung, yakın gelecekte yeni bir Galaxy Chromebook modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni bir sızıntı, yaklaşmakta olan cihaza ilk bakışımızı sunuyor.
    14 sa.
    1,2b
    3
    1
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Samsung Galaxy Chromebook 2'nin sızdırılan görüntüsü, tasarım detaylarını ortaya koyuyor
    Tam Boyutta Gör

    Samsung'un bir sonraki üst düzey Chrome OS dizüstü bilgisayarı olan Galaxy Chromebook 2'yi 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya süreceği düşünülüyor. Cihaz ilk olarak bu ayın başlarında çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Şimdi ise tasarım detayları çevrimiçi olarak paylaşıldı. Sızıntı, bu konularda bilinir bir isim olan Evan Blass'tan geliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı yolda: Galaxy Book Go

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M12, Exynos 850 ve Android 11 ile gelecek"

    Galaxy Chromebook 2, selefi ile benzer tasarıma sahip

    Bu yılın başlarında piyasaya sürülen ilk Galaxy Chromebook, 999 dolar fiyata sahipti. Bu fiyat onun, Chrome OS'lu en pahalı cihazlardan biri olarak tanınmasına yol açtı. Yeni cihazın da benzer fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

    Sızıntı yaklaşmakta olan Galaxy Chromebook 2'ye ilk bakışı sunuyor. Yeni model tasarımsal olarak selefine çok benziyor. Bu yüzden asıl değişikliğin bilgisayarın teknolojisinde olması beklenebilir. Önceki nesil Galaxy Chromebook'ta en çok şikayet edilen konulardan birisi de bataryaydı. Yeni cihaz ile bu sorunun halledilmesi bekleniyor.

    Yeni cihazın lansmanına dair bir bilgi bulunmuyor ancak Samsung'un, 14 Ocak'ta Galaxy S21 serisini tanıtacağı bir etkinlik yapması bekleniyor ve Galaxy Chromebook 2'nin de bu lansmanda tanıtılması oldukça muhtemel görünüyor.



    https://www.engadget.com/samsung-galaxy-chromebook-2-leaked-image-042830057.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı

    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gidi (gidi gidi) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsungla artik chromeosin guncellemeleri icin de yeni chromebook alinmasi gerekecek demek ki :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 dk. Elon Musk bir dönem Tesla’yı Apple’a teklif etmiş 37 dk. Warner Bros, filmleri internette yayınlama kararından dönebilir; Dune'un sadece sinemalarda yayınlanması planlanıyor 1 sa. Ryzen 7 5800H ve RTX 3080’li Acer oyuncu dizüstüsü fiyatı sızdı 1 sa. AMD 4. nesil Ryzen’da ilk nesile göre %81 performans artışı sundu 2 sa. İçi sıvı dolu nesnelerin 3 boyutlu yazıcılarda tek seferde üretilmesini sağlayacak yöntem geliştirildi 8 sa. Christopher Nolan, filmlerinin muhtemel oyun uyarlamaları hakkında konuştu 9 sa. KFC'den oyun oynayabildiğiniz ve tavuk ısıtabildiğiniz oyun konsolu: KFConsole 10 sa. Goro Miyazaki ve Studio Ghibli iş birliğinden yeni animasyon filmi: Earwig and the Witch 11 sa. Dikey formatlı yerli dijital içerik platformu Gain, 30 Aralık'ta yayına başlıyor 11 sa. Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı 11 sa. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 05: Bridge Constructor: The Walking Dead 12 sa. Nvidia ve Intel de SolarWinds kurbanı 12 sa. Uzayda çekilen ilk film olma konusunda Tom Cruise'a rakip çıktı: Rusya 12 sa. Cyberpunk 2077'nin güncel satış rakamları açıklandı 13 sa. XPG’den RGB aydınlatmalı oyuncu SSD’si 13 sa. Nvidia ve Samsung yonga üretim ortaklığını derinleştiriyor 14 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Chromebook 2'nin sızdırılan görüntüsü, tasarım detaylarını ortaya koyuyor Sonraki Steam Kış İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler 14 sa. Overwatch'u, 4 Ocak'a kadar ücretsiz oynayabilirsiniz 15 sa. Xbox Live Gold üyelerine Ocak ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu 15 sa. Xiaomi Mi 11 serisinin tanıtım tarihi açıklandı 16 sa. Eski Android sürümlerini güvenlik açığına maruz bırakacak sertifika sorunu çözüldü 16 sa. Kıyamet sonrasında geçen oyun Metro 2033 Redux, Epic Games'te ücretsiz 16 sa. Yeni Dacia Logan Türkiye'de Renault markası altında farklı bir isimle satılacak 17 sa. Covid-19'un Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığı araştırılıyor 17 sa. İş Bankası Dijital Kasa Uygulaması - İnceleme 17 sa. Monster'da Bu Hafta - Trials Rising 17 sa. YouTube, indirmeleri cihazlar arasında senkronize etmeyi test ediyor 18 sa. James Bond stüdyosu MGM yakında satılabilir 18 sa. Galaxy Buds Pro’nun yeni özellikleri ortaya çıktı 19 sa. Mercedes'in yeni multimedya sistemi "MBUX Hyperscreen" 7 Ocak'ta tanıtılacak 19 sa. THY, Türkiye'nin ilk yerli wireless IFE sunucu ve modemini üretti 20 sa. The Mandalorian 3. sezon için duyurulan tarih, başka bir Star Wars dizisine ait; The Mandalorian seneye gelmeyecek 20 sa. Makyajlı Opel Crossland Türkiye fiyatı belli oldu 21 sa. Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G hayal kırıklığı yarattı 21 sa. PlayStation oyunlarında "Ocak İndirimleri" başladı; %70'e varan fırsatlar 22 sa. Apple'ın sürücüsüz otomobili 2024 yılında üretime girebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız