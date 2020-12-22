Samsung Galaxy Chromebook 2'nin sızdırılan görüntüsü, tasarım detaylarını ortaya koyuyor

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Samsung'un bir sonraki üst düzey Chrome OS dizüstü bilgisayarı olan Galaxy Chromebook 2'yi 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya süreceği düşünülüyor. Cihaz ilk olarak bu ayın başlarında çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Şimdi ise tasarım detayları çevrimiçi olarak paylaşıldı. Sızıntı, bu konularda bilinir bir isim olan Evan Blass'tan geliyor.

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Galaxy Chromebook 2, selefi ile benzer tasarıma sahip

Bu yılın başlarında piyasaya sürülen ilk Galaxy Chromebook, 999 dolar fiyata sahipti. Bu fiyat onun, Chrome OS'lu en pahalı cihazlardan biri olarak tanınmasına yol açtı. Yeni cihazın da benzer fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor.

Sızıntı yaklaşmakta olan Galaxy Chromebook 2'ye ilk bakışı sunuyor. Yeni model tasarımsal olarak selefine çok benziyor. Bu yüzden asıl değişikliğin bilgisayarın teknolojisinde olması beklenebilir. Önceki nesil Galaxy Chromebook'ta en çok şikayet edilen konulardan birisi de bataryaydı. Yeni cihaz ile bu sorunun halledilmesi bekleniyor.

Yeni cihazın lansmanına dair bir bilgi bulunmuyor ancak Samsung'un, 14 Ocak'ta Galaxy S21 serisini tanıtacağı bir etkinlik yapması bekleniyor ve Galaxy Chromebook 2'nin de bu lansmanda tanıtılması oldukça muhtemel görünüyor.

https://www.engadget.com/samsung-galaxy-chromebook-2-leaked-image-042830057.html

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