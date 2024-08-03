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    Samsung Galaxy F14 4G tanıtıldı: Sınıfının en ucuzu

    Samsung, uygun fiyatlı Galaxy F serisinin en yeni üyesi Galaxy F14 4G modelini tanıttı. Samsung Galaxy F14 4G, uygun fiyatlı ve sınıfına göre iddialı özellikler sunuyor.
    Samsung Galaxy F14 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni bütçe odaklı telefonu Galaxy F14 4G modelini Hindistan’da tanıttı. Galaxy F14 5G'nin kardeşi olarak nitelendirebileceğimiz akıllı telefon, uygun fiyatlı olsa da etkileyici özellikler vadediyor. Gelin hep birlikte Samsung Galaxy F14 4G'nin teknik özelliklerine yakından bakalım.

    Samsung Galaxy F14 4G neler sunuyor?

    Samsung Galaxy F14 4G, ön yüzünde 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunan LCD ekrana sahip. Ayrıca delikli yapıdaki bu ekranda Gorilla Glass 5 koruma ve 13 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Güvenlik odaklı telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan çerçeveye monte edilmiş.

    Samsung Galaxy F14 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni akıllı telefonu, nispeten uygun fiyatlı modellerde karşımıza çıkan Snapdragon 680 işlemciden güç alıyor. Bu gücün 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile desteklendiğini görüyoruz. Ancak bu kapasite, 1 TB'ye kadar microSD kart desteği ile genişletilebiliyor. Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çalışan telefonun 2 yıl işletim sistemi güncellemesi alacağını söyleyelim.

    168 x 78 x 9 mm ölçülerinde ve 194 gr ağırlığında olan Samsung Galaxy F14 4G, 25W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise ikili kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera, f/1.8 diyafram açıklığı ve 50 MP çözünürlük sunuyor. Bunun yanında 2MP (f2.4) çözünürğünde makro kameraya yer verilmiş. 

    • Ekran: 6.7 inç, FHD+ (1080 x 2408 piksel), Infinity-V, 90Hz, LCD, Corning Gorilla Glass 5
    • İşlemci: Snapdragon 680
    • Bellek: 4GB LPDDR4x RAM
    • Depolama: 64GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)
    • İşletim sistemi: Android 14, OneUI 6.1
    • Arka kamera: 50MP f/1.8, 2MP makro f/2.4
    • Ön kamera: 13MP f/2.0
    • Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
    • Boyut ve ağırlık: 168 x 78 x 9 mm, 194gr
    • Bağlantılar: 4G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C
    • Batarya: 5000mAh, 25W hızlı şarj

    Samsung Galaxy F14 4G fiyatı:

    Galaxy F14 4G'nin fiyatı, 4G RAM ve 64GB depolama olmak üzere 105 dolardan başlıyor. Telefon, önümüzdeki günlerde Samsung’un resmî sitesinde ve Flipkart’ta satışa çıkacak. Ancak ne yazıkki Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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