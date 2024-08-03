Samsung Galaxy F14 4G tanıtıldı: Sınıfının en ucuzu

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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni bütçe odaklı telefonu Galaxy F14 4G modelini Hindistan’da tanıttı. Galaxy F14 5G'nin kardeşi olarak nitelendirebileceğimiz akıllı telefon, uygun fiyatlı olsa da etkileyici özellikler vadediyor. Gelin hep birlikte Samsung Galaxy F14 4G'nin teknik özelliklerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy F14 4G neler sunuyor?

Samsung Galaxy F14 4G, ön yüzünde 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunan LCD ekrana sahip. Ayrıca delikli yapıdaki bu ekranda Gorilla Glass 5 koruma ve 13 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Güvenlik odaklı telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan çerçeveye monte edilmiş.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni akıllı telefonu, nispeten uygun fiyatlı modellerde karşımıza çıkan Snapdragon 680 işlemciden güç alıyor. Bu gücün 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile desteklendiğini görüyoruz. Ancak bu kapasite, 1 TB'ye kadar microSD kart desteği ile genişletilebiliyor. Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çalışan telefonun 2 yıl işletim sistemi güncellemesi alacağını söyleyelim.

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168 x 78 x 9 mm ölçülerinde ve 194 gr ağırlığında olan Samsung Galaxy F14 4G, 25W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise ikili kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera, f/1.8 diyafram açıklığı ve 50 MP çözünürlük sunuyor. Bunun yanında 2MP (f2.4) çözünürğünde makro kameraya yer verilmiş.

Ekran : 6.7 inç, FHD+ (1080 x 2408 piksel), Infinity-V, 90Hz, LCD, Corning Gorilla Glass 5

: 6.7 inç, FHD+ (1080 x 2408 piksel), Infinity-V, 90Hz, LCD, Corning Gorilla Glass 5 İşlemci : Snapdragon 680

: Snapdragon 680 Bellek : 4GB LPDDR4x RAM

: 4GB LPDDR4x RAM Depolama : 64GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)

: 64GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir) İşletim sistemi : Android 14, OneUI 6.1

: Android 14, OneUI 6.1 Arka kamera : 50MP f/1.8, 2MP makro f/2.4

: 50MP f/1.8, 2MP makro f/2.4 Ön kamera : 13MP f/2.0

: 13MP f/2.0 Biyometrik : Yanda parmak izi okuyucu

: Yanda parmak izi okuyucu Boyut ve ağırlık : 168 x 78 x 9 mm, 194gr

: 168 x 78 x 9 mm, 194gr Bağlantılar : 4G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

: 4G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C Batarya: 5000mAh, 25W hızlı şarj

Samsung Galaxy F14 4G fiyatı:

Galaxy F14 4G'nin fiyatı, 4G RAM ve 64GB depolama olmak üzere 105 dolardan başlıyor. Telefon, önümüzdeki günlerde Samsung’un resmî sitesinde ve Flipkart’ta satışa çıkacak. Ancak ne yazıkki Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

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Samsung Galaxy F14 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı