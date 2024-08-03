Samsung Galaxy F14 4G tanıtıldı: Sınıfının en ucuzu

Samsung Galaxy F14 4G neler sunuyor?
Samsung Galaxy F14 4G, ön yüzünde 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunan LCD ekrana sahip. Ayrıca delikli yapıdaki bu ekranda Gorilla Glass 5 koruma ve 13 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Güvenlik odaklı telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan çerçeveye monte edilmiş.
168 x 78 x 9 mm ölçülerinde ve 194 gr ağırlığında olan Samsung Galaxy F14 4G, 25W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise ikili kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera, f/1.8 diyafram açıklığı ve 50 MP çözünürlük sunuyor. Bunun yanında 2MP (f2.4) çözünürğünde makro kameraya yer verilmiş.
- Ekran: 6.7 inç, FHD+ (1080 x 2408 piksel), Infinity-V, 90Hz, LCD, Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: Snapdragon 680
- Bellek: 4GB LPDDR4x RAM
- Depolama: 64GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)
- İşletim sistemi: Android 14, OneUI 6.1
- Arka kamera: 50MP f/1.8, 2MP makro f/2.4
- Ön kamera: 13MP f/2.0
- Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
- Boyut ve ağırlık: 168 x 78 x 9 mm, 194gr
- Bağlantılar: 4G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C
- Batarya: 5000mAh, 25W hızlı şarj
Samsung Galaxy F14 4G fiyatı:
Galaxy F14 4G'nin fiyatı, 4G RAM ve 64GB depolama olmak üzere 105 dolardan başlıyor. Telefon, önümüzdeki günlerde Samsung’un resmî sitesinde ve Flipkart’ta satışa çıkacak. Ancak ne yazıkki Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.