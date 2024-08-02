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    Anlık Bildirim

    A101 marketler iPhone 14 Plus, iPhone 15 ve Samsung Galaxy Tab S9 FE satıyor

    1 Ağustos A101 Ekstra kataloğu ürünleri arasında iPhone 15 128GB, iPhone 14 Plus 256GB akıllı telefon ve Samsung Galaxy Tab S9 FE tablet modeli yer alıyor.      
    1 Ağustos A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin Ekstra teknoloji ürünleri arasında akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara tabletlerden dizüstü bilgisayarlara kablosuz yönlendiricilere şarjlı diş fırçalarına kadar pek çok cihaz yer alacak.

    1 Ağustos A101 Ekstra kataloğu

    1 Ağustos A101 Ekstra kataloğu ürünleri arasında iPhone 15 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan telefon modeli 48899TL olarak satılacak.

    Diğer taraftan 6.7 inçlik ekran, 256GB depolama, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, Apple A15 Bionic işlemci gibi özelliklerle iPhone 14 Plus akıllı telefon modeli 51899TL olarak satılıyor.

    Son olarak Samsung Galaxy Tab S9 FE tablet modeli ise 10.9 inçlik IPS ekran, Exynos 1380 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 8MP arka, 12MP ön kamera, 8000mAh batarya, 45W hızlı şarj ile 10499TL fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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