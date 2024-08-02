A101 marketler iPhone 14 Plus, iPhone 15 ve Samsung Galaxy Tab S9 FE satıyor

1 Ağustos A101 Ekstra kataloğu
1 Ağustos A101 Ekstra kataloğu ürünleri arasında iPhone 15 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan telefon modeli 48899TL olarak satılacak.
Diğer taraftan 6.7 inçlik ekran, 256GB depolama, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, Apple A15 Bionic işlemci gibi özelliklerle iPhone 14 Plus akıllı telefon modeli 51899TL olarak satılıyor.
Son olarak Samsung Galaxy Tab S9 FE tablet modeli ise 10.9 inçlik IPS ekran, Exynos 1380 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 8MP arka, 12MP ön kamera, 8000mAh batarya, 45W hızlı şarj ile 10499TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.