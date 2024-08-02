A101 marketler iPhone 14 Plus, iPhone 15 ve Samsung Galaxy Tab S9 FE satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Diğer Haberleri

Tam Boyutta Gör A101 marketlerin Ekstra teknoloji ürünleri arasında akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara tabletlerden dizüstü bilgisayarlara kablosuz yönlendiricilere şarjlı diş fırçalarına kadar pek çok cihaz yer alacak.

1 Ağustos A101 Ekstra kataloğu

1 Ağustos A101 Ekstra kataloğu ürünleri arasında iPhone 15 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan telefon modeli 48899TL olarak satılacak.

27 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Diğer taraftan 6.7 inçlik ekran, 256GB depolama, 12MP+12MP arka kamera, 12MP ön kamera, Apple A15 Bionic işlemci gibi özelliklerle iPhone 14 Plus akıllı telefon modeli 51899TL olarak satılıyor.

Son olarak Samsung Galaxy Tab S9 FE tablet modeli ise 10.9 inçlik IPS ekran, Exynos 1380 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 8MP arka, 12MP ön kamera, 8000mAh batarya, 45W hızlı şarj ile 10499TL fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

1 Ağustos A101 Ekstra kataloğunda neler var?