Samsung Galaxy F14, Ocak ayında piyasaya sürülebilir

İşte Samsung Galaxy F14 hakkında bilinenler
91Mobiles tarafından hazırlanan bir rapora göre Galaxy F14, 2023'ün Ocak ayında piyasaya sürülecek. Flipkart ve Samsung çevrimiçi mağazası aracılığıyla özel olarak satılacak cihaz, Galaxy F13'ün halefi olacak.
Galaxy F13'e kıyasla bir takım iyileştirmelerle gelmesi beklenen Galaxy F14 hakkında şimdilik bilinenler bunlarla sınırlı. Ancak tanıtımına sayılı günlerin kalması, telefon hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d