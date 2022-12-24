Samsung Galaxy F14, Ocak ayında piyasaya sürülebilir

Ortaya çıkan bir rapora göre Samsung, muhtemelen Galaxy F14 olduğu düşünülen yeni bir F serisi telefon üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Samsung Galaxy F14'ün bazı bütçe ve orta sınıf telefonlarda bile yavaş yavaş varsayılan bir özellik haline gelen 5G ağ bağlantısıyla gelip gelmeyeceği ise henüz net değil.

İşte Samsung Galaxy F14 hakkında bilinenler

91Mobiles tarafından hazırlanan bir rapora göre Galaxy F14, 2023'ün Ocak ayında piyasaya sürülecek. Flipkart ve Samsung çevrimiçi mağazası aracılığıyla özel olarak satılacak cihaz, Galaxy F13'ün halefi olacak.

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Galaxy F13'e kıyasla bir takım iyileştirmelerle gelmesi beklenen Galaxy F14 hakkında şimdilik bilinenler bunlarla sınırlı. Ancak tanıtımına sayılı günlerin kalması, telefon hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkacağını gösteriyor.

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