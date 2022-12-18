Tam Boyutta Gör Vivo, geçtiğimiz ay Çin'de X90 serisini tanıttı. Şirket henüz serinin küresel lansmanı hakkında bir açıklama yapmasada Twitter'da ortaya çıkan bir poster, X90 serisinin uluslararası çıkışını önümüzdeki ay gerçekleşeceğini ortaya çıkardı.

Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro Plus tanıtıldı 3 hf. önce eklendi

Vivo X90 serisi 31 Ocak'ta küresel pazarda

31 Ocak'ta küresel pazarda piyasaya çıkması beklenen Vivo X90 serisi Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ olmak üzere üç farklı cihazdan oluşmakta. Bu üç cihaz, 120Hz yenileme hızlarına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana ve 32 megapiksel selfie kamerasına sahip.

MediaTek Dimensity 9200 yonga setinden güç alan Vivo X90, 128 GB ve 256 GB depolamaya ve 8GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip. Ayrıca cihaz, 50 MP + 12 MP + 12 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna ve 120W hızlı şarj destekli 4.810mAh bataryaya sahip.

MediaTek Dimensity 9200'den güç alan Vivo X90 Pro, 256 GB ve 512 GB depolamayla birlikte 8GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip. Serinin en iyi telefonu Vvio X90 Pro+ ise Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç almakta. 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolamayla gelen cihaz 12 GB RAM'e sahip.

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Vivo X90 serisinin küresel lansman tarihi ortaya çıktı