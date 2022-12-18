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    Vivo X90 serisinin küresel lansman tarihi ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde Çin'de tanıtılan Vivo'nun yeni serisi X90'ın yakın bir zamanda küresel lansman tarihi ortaya çıktı. Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+'tan oluşan seri 31 Ocak'ta tanıtılacak.
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    Vivo X90 serisinin küresel lansman tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivo, geçtiğimiz ay Çin'de X90 serisini tanıttı. Şirket henüz serinin küresel lansmanı hakkında bir açıklama yapmasada Twitter'da ortaya çıkan bir poster, X90 serisinin uluslararası çıkışını önümüzdeki ay gerçekleşeceğini ortaya çıkardı.

    Vivo X90 serisi 31 Ocak'ta küresel pazarda

    31 Ocak'ta küresel pazarda piyasaya çıkması beklenen Vivo X90 serisi Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ olmak üzere üç farklı cihazdan oluşmakta. Bu üç cihaz, 120Hz yenileme hızlarına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana ve 32 megapiksel selfie kamerasına sahip. 

    Vivo X90 serisinin küresel lansman tarihi ortaya çıktı
    MediaTek Dimensity 9200 yonga setinden güç alan Vivo X90, 128 GB ve 256 GB depolamaya ve 8GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip. Ayrıca cihaz, 50 MP + 12 MP + 12 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna ve 120W hızlı şarj destekli 4.810mAh bataryaya sahip.

    MediaTek Dimensity 9200'den güç alan Vivo X90 Pro, 256 GB ve 512 GB depolamayla birlikte 8GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip. Serinin en iyi telefonu Vvio X90 Pro+ ise Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç almakta. 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolamayla gelen cihaz 12 GB RAM'e sahip.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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