Vivo X90 serisinin küresel lansman tarihi ortaya çıktı

Vivo X90 serisi 31 Ocak'ta küresel pazarda
31 Ocak'ta küresel pazarda piyasaya çıkması beklenen Vivo X90 serisi Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ olmak üzere üç farklı cihazdan oluşmakta. Bu üç cihaz, 120Hz yenileme hızlarına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana ve 32 megapiksel selfie kamerasına sahip.
MediaTek Dimensity 9200'den güç alan Vivo X90 Pro, 256 GB ve 512 GB depolamayla birlikte 8GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip. Serinin en iyi telefonu Vvio X90 Pro+ ise Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç almakta. 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolamayla gelen cihaz 12 GB RAM'e sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...