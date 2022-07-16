Samsung Galaxy M serisi telefonlar için satış hedefi büyük: 1 milyar dolar!

Galaxy M13 serisi, Samsung’un en yeni bütçe dostu ve orta sınıf Android akıllı telefonları.

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Telefonlar ilk olarak Hindistan’da duyuruldu, başka pazarlara da giriş yapıyor ancak hala Galaxy A serisi kadar yaygın değil. Güney Koreli şirket, cihazları en büyük pazar olan Hindistan’dan sonra daha çok uygun fiyatlı telefonların ilgi gördüğü pazarlarda satma yoluna gidecek. Hindistan’da an itibarıyla 42 milyon Galaxy M serisi kullanıcısının olduğu bilgisi paylaşıldı.

Samsung'un Hindistan'daki pazar payı büyüyor

Yüksek Galaxy M satışları, Samsung’un Hindistan’daki bütçe dostu ve orta sınıf segmentindeki pazar payını büyüttü. Araştırma firması Counterpoint’e göre, Ocak - Mayıs 2022 arasında şirketin pazar payı önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5.5 büyüdü. Bu büyüme aynı zamanda şirketin ülkenin akıllı telefon pazarındaki toplam payını %20’den %22.6’ya çıkarmasına yardımcı oldu.

Galaxy M serisi için hedef 1 milyar dolar

Samsung Hindistan’ın Kıdemli Direktörü ve Ürün Pazarlama Müdürü Aditya Babbar, şirketin 2022 yılı için çok agresif planları olduğunu söyledi. Bu yıl M serisinden 1 milyar dolar hedefi koyduklarını belirtti.

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Samsung, Galaxy M serisi telefonlar için satış hedefi belirledi