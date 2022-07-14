Galaxy M13 4G ve M13 5G tanıtıldı

Alt seviyede iddiasını sürdürmek isteyen Samsung geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Galaxy M13 4G akıllı telefon modelini elde geçirirken Galaxy M13 5G olarak yeni bir akıllı telefon modeli daha duyurdu.
Galaxy M13 4G özellikleri ve fiyatı
- 6.6 inçlik Full HD+ ekran
- Exynos 850 yonga seti
- 4GB/6GB RAM
- 64GB/128GB
- 50MP+5MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 6000mAh batarya
- 15W hızlı şarj
- 150$ başlangıç
Galaxy M13 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.5 inçlik Full HD+ ekran
- Dimensty 700 yonga seti
- 4GB/6GB RAM
- 128GB depolama
- 50MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya
- 15W hızlı şarj
- 175$ başlangıç
Yeni Galaxy M13 4G modeli orijinale göre elden geçirilmiş arka kamera tasarımı ve 6000mAh batarya farkı ile geliyor. Galaxy M13 5G ise 90Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor. Batarya bir miktar küçülmüş. Her iki model de ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş