Galaxy M13 4G ve M13 5G tanıtıldı

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Alt seviyede iddiasını sürdürmek isteyen Samsung geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Galaxy M13 4G akıllı telefon modelini elde geçirirken Galaxy M13 5G olarak yeni bir akıllı telefon modeli daha duyurdu.

Galaxy M13 4G özellikleri ve fiyatı

6.6 inçlik Full HD+ ekran

Exynos 850 yonga seti

4GB/6GB RAM

64GB/128GB

50MP+5MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

6000mAh batarya

15W hızlı şarj

150$ başlangıç

Galaxy M13 5G özellikleri ve fiyatı

6.5 inçlik Full HD+ ekran

Dimensty 700 yonga seti

4GB/6GB RAM

128GB depolama

50MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya

15W hızlı şarj

175$ başlangıç

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Yeni Galaxy M13 4G modeli orijinale göre elden geçirilmiş arka kamera tasarımı ve 6000mAh batarya farkı ile geliyor. Galaxy M13 5G ise 90Hz tazeleme hızı ile dikkat çekiyor. Batarya bir miktar küçülmüş. Her iki model de ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak.

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Galaxy M13 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı