Samsung Galaxy M05 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Samsung, uygun fiyatlı Galaxy M serisi akıllı telefonlarını güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de Galaxy M04 modelinin halefi olacak Galaxy M05 tanıtıldı. Güncellenen model, daha büyük ekran, yeni bir yonga seti ve daha fazlasıyla geliyor. İşte Galaxy M05 özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy M05 özellikleri

Samsung'un yeni uygun fiyatlı telefonu Galaxy M05, ön yüzünde HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında PLS LCD ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 600 nit parlaklığa ek olarak su damlası kesimiyle görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için delikli 8MP f/2.0 sensöre ev sahipliği yapıyor.

Tam Boyutta Gör Ön kameraya değinmişken, akıllı telefonun arka bölümünde ikili sensör kurulumu mevcut. Burada f/1.8 diyafram açıklığı ve AF destekli 50MP birincil kamera bulunuyor. Yardımcı sensörler ise, 2MP f/2.4 derinlik. Bu konfigürasyonda ise 1080p 60/30FPS video kayıt olanağı sunuluyor.

Kaçıranlar için Galaxy M04, gücünü 12 nm Helio P35 işlemciden alıyordu. Galaxy M05 ise, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G85 ile vitrine çıkıyor. Bu kurulumda ise, 4GB RAM ve 64GB depolama seçeneğine yer verilmiş. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

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168.8 x 78.2 x 8.8 mm ölçülerinde ve 195 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy M05, kutusundan Android 14 tabanlı One UI Core 6.0 ve 25W şarj destekli 5.000 pil paketi ile çıkacak. Ayrıca Samsung, 2 büyük Android güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncelleştirmesi vadediyor. Cihazın diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.3 bağlantı desteği yer alıyor.

Ekran: 6,7 inç PLS LCD, 60Hz 720 x 1650 piksel

6,7 inç PLS LCD, 60Hz 720 x 1650 piksel İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM: 4

4 Depolama: 64GB + microSDXC

64GB + microSDXC Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP derinlik f/2.4

50 MP birincil kamera f1.8, 2MP derinlik f/2.4 Ön Kamera: 8MP

8MP Pil: 25W 5.000 mAh batarya

25W 5.000 mAh batarya Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3

Samsung Galaxy M05 fiyatı

Yalnızca Nane Yeşili renginde tanıtılan Samsung Galaxy M05, 4/64 GB modeli için 95 dolar fiyata sahip olacak.

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