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    Samsung Galaxy M05 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, yeni uygun fiyatlı telefonu Galaxy M05 modelini duyurdu. Peki 5.000 mAh pil, 50MP kamera ve daha fazlasıyla gelen akıllı telefon neler sunuyor? İşte Galaxy M05 özellikleri ve fiyatı...
    Samsung Galaxy M05 tanıtıldı: Daha ucuzu yok Tam Boyutta Gör
    Samsung, uygun fiyatlı Galaxy M serisi akıllı telefonlarını güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde de Galaxy M04 modelinin halefi olacak Galaxy M05 tanıtıldı. Güncellenen model, daha büyük ekran, yeni bir yonga seti ve daha fazlasıyla geliyor. İşte Galaxy M05 özellikleri ve fiyatı

    Samsung Galaxy M05 özellikleri

    Samsung'un yeni uygun fiyatlı telefonu Galaxy M05, ön yüzünde HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında PLS LCD ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 600 nit parlaklığa ek olarak su damlası kesimiyle görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için delikli 8MP f/2.0 sensöre ev sahipliği yapıyor. 

    Samsung Galaxy M05 tanıtıldı: Daha ucuzu yok Tam Boyutta Gör
    Ön kameraya değinmişken, akıllı telefonun arka bölümünde ikili sensör kurulumu mevcut. Burada f/1.8 diyafram açıklığı ve AF destekli 50MP birincil kamera bulunuyor. Yardımcı sensörler ise, 2MP f/2.4 derinlik. Bu konfigürasyonda ise 1080p 60/30FPS video kayıt olanağı sunuluyor.

    Kaçıranlar için Galaxy M04, gücünü 12 nm Helio P35 işlemciden alıyordu. Galaxy M05 ise, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G85 ile vitrine çıkıyor. Bu kurulumda ise, 4GB RAM ve 64GB depolama seçeneğine yer verilmiş. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

    168.8 x 78.2 x 8.8 mm ölçülerinde ve 195 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy M05, kutusundan Android 14 tabanlı One UI Core 6.0 ve 25W şarj destekli 5.000 pil paketi ile çıkacak. Ayrıca Samsung, 2 büyük Android güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncelleştirmesi vadediyor. Cihazın diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.3 bağlantı desteği yer alıyor. 

    • Ekran: 6,7 inç PLS LCD, 60Hz 720 x 1650 piksel
    • İşlemci: MediaTek Helio G85
    • RAM: 4
    • Depolama: 64GB + microSDXC
    • Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP derinlik f/2.4
    • Ön Kamera:8MP
    • Pil: 25W 5.000 mAh batarya
    • Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3

    Samsung Galaxy M05 fiyatı

    Yalnızca Nane Yeşili renginde tanıtılan Samsung Galaxy M05, 4/64 GB modeli için 95 dolar fiyata sahip olacak. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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