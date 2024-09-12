Samsung Galaxy M05 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy M05 özellikleri
Samsung'un yeni uygun fiyatlı telefonu Galaxy M05, ön yüzünde HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında PLS LCD ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 600 nit parlaklığa ek olarak su damlası kesimiyle görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için delikli 8MP f/2.0 sensöre ev sahipliği yapıyor.
Kaçıranlar için Galaxy M04, gücünü 12 nm Helio P35 işlemciden alıyordu. Galaxy M05 ise, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G85 ile vitrine çıkıyor. Bu kurulumda ise, 4GB RAM ve 64GB depolama seçeneğine yer verilmiş. Ek olarak cihaz hafızasını microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.
168.8 x 78.2 x 8.8 mm ölçülerinde ve 195 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy M05, kutusundan Android 14 tabanlı One UI Core 6.0 ve 25W şarj destekli 5.000 pil paketi ile çıkacak. Ayrıca Samsung, 2 büyük Android güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncelleştirmesi vadediyor. Cihazın diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.3 bağlantı desteği yer alıyor.
- Ekran: 6,7 inç PLS LCD, 60Hz 720 x 1650 piksel
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 4
- Depolama: 64GB + microSDXC
- Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP derinlik f/2.4
- Ön Kamera:8MP
- Pil: 25W 5.000 mAh batarya
- Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 5.3
Samsung Galaxy M05 fiyatı
Yalnızca Nane Yeşili renginde tanıtılan Samsung Galaxy M05, 4/64 GB modeli için 95 dolar fiyata sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.