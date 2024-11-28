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    Xiaomi Redmi K80 ve K80 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile Redmi K80 ve Redmi K80 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. İşte uygun fiyata amiral gemisi özellikleri sunan telefonlara yakından bakalım.
    Xiaomi Redmi K80 ve K80 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi bugün gerçekleştirdiği etkinlik ile birçok ürününü duyurdu. Şüphesiz ki etkinliğin en önemli ürünleri Redmi K80 ve Redmi K80 Pro akıllı telefonlar oldu. Peki K serisinin en üst seviye ürünleri olan telefonlar beraberinde ne gibi yenilikler getiriyor? İşte Snapdragon 8 Elite işlemci ve daha fazlasıyla Redmi K80 ve K80 Pro özellikleri...

    Redmi K80 ve K80 Pro neler sunuyor?

    Hem Redmi K80 hem de Redmi K80 Pro, aynı 20:9 en boy oranında 6.67 inç 2K OLED ekrana sahip. Bu ekran, 1440 x 3200 piksel çözünürlük, %89.3 ekran gövde oranı, 120Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR10+ desteğiyle geliyor. Ayrıca 12 bitlik bir panel olma özelliğini taşıyor ve 3.200 nit'e kadar parlaklık sunuyor. Ancak Redmi K80, Corning Gorilla Glass 7i koruma ile gelirken, K80 Pro modelinde Xiaomi imzalı Longjing glass 2 tercih edilmiş. 

    Alüminyum çerçeve ve toz ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikası ile gelen Redmi K80 serisi, gücünü Qualcomm Snapdragon yonga setinden alıyor: Redmi K80 modelinde Snapdragon 8 Gen 3, K80 Pro'da ise yeni nesil Snapdragon 8 Elite mevcut. Ayrıca her iki model, termal yönetim için 3D çift döngülü buhar odası soğutma ile destekleniyor.

    Xiaomi Redmi K80 ve K80 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında ise her iki model 50MP OmniVision OVX8000 sensörü (1/1.55”) ve OIS'li f/1.6 ana kameraya sahip. Redmi K80 bu sensörün yanında 8MP Ultra geniş kamera sensörü ile destekleniyor. Pro modelde ise, yardımcı sensör bölümünde 15mm/120° lensli 32 MP ultra geniş kamera ve 50MP 5x OIS'li f/2.0 telefoto lens kullanılmış. Telefonların ön yüzünde ise 20MP selfie sensörü bulunuyor.

    Pil bölümünde ise her iki telefon birbirinden ayrılıyor. Redmi K80, 90W kablolu, PD 3.0, QC3+ destekli 6.550 mAh pil kapasitesi ile geliyor. K80 Pro'da ise 120W kablolu, PD3.0, QC3+ destekli 6.000mAh pile yer verilmiş. Ayrıca Redmi K80 Pro, kablosuz olarak 50W şarj imkanı sunarken Redmi K80 modelinde kablosuz şarj bulunmuyor.

    Depolama bölümünde her iki model 256 GB kapasite ve 12 GB RAM ile başlarken, 16GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB seçenekleri mevcut. Ayrıca her iki telefonda da UFS 4.0 ve LPDDR5X bellekler kullanılıyor. Son olarak Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile desteklenen telefonlar 4 büyük Android güncellemesi alacak.

    Redmi K80 özellikleri

    • Boyutlar: 160.3 x 75 x 8.1 mm, 206 gr
    • Ekran: 6.67 inç, 1440 x 3200 piksel, OLED, 68B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (pik), Corning Gorilla Glass 7i
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
      8 MP, (ultra geniş)
    • Ön kamera: 20MP
    • Video: 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS
    • Batarya: 6000 mAh, 90W hızlı şarj, PD3.0, QC3+
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0
    • Diğer: Wifi-7, NFC, Bluetooth 5.4, dual SIM

    Redmi K80 Pro özellikleri

    • Boyutlar: 160.3 x 75 x 8.4 mm, 212 gr
    • Ekran: 6.67 inç, 1440 x 3200 piksel, OLED, 68B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (pik), Longjing glass 2
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
    • RAM: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.6, (geniş), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS
      50 MP, f/2.0, 60mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS, 2.5x zoom (telefoto)
      32 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (geniş açı)
    • Ön kamera: 20MP
    • Video: 8K@24fps, 4K@24/30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS
    • Batarya: 6000 mAh, 120 watt kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj, PD3.0, QC3+
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2.0
    • Diğer: Wifi-7, NFC, kızılötesi alıcı, Bluetooth 6.0, dual SIM

    Redmi K80 ve Redmi K80 Pro fiyatı

    Redmi K80 ve K80 Pro, bugün itibariyle küresel olarak satışa sunuldu. Redmi K80 başlangıç fiyatı 350 euro olarak belirlendi. Redmi K80 Pro başlangıç fiyatı ise 500 euro.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/the_affordable_redmi_k80_is_equipped_with_an_sd_8_gen_3_and_a_massive_6550_mah_battery-news-65519.php https://www.gsmarena.com/redmi_k80_pro_arrives_with_sd_8_elite_6000mah_battery_and_an_ip68_rating-news-65517.php
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 19 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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