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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Tab A7 Lite piyasaya sürülmeye hazır

    Samsung'un yeni giriş seviyesi tableti çok yakında piyasaya sürülecek gibi görünüyor. Galaxy Tab A7 Lite isimli model Güney Koreli şirketin web sitesinde ortaya çıktı.
    09 Nisan 2021, 14:00 (5 gün)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Tab A7 Lite piyasaya sürülmeye hazır
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un giriş seviyesi özelliklere sahip bir tablet çıkarmaya hazırlandığını daha önce duymuştuk. Görünüşe bakılırsa Galaxy Tab A7 Lite ismiyle pazara giriş yapacak cihazla tanışmak için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

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    Yeni tablet zaten sertifikasyon sürecini geride bırakmıştı. SM-T225 model numaralı cihaz Belçika, Danimarka, Norveç, İspanya, İsveç, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki Samsung teknik destek sayfalarında ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy Tab A7 Lite piyasaya sürülmeye hazır
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    Muhtemel fiyatı da sızdırıldı

    Tabletin önümüzdeki günlerde Avrupa'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Web sitesinde Galaxy Tab A7 Lite'ın teknik özelliklerine yer verilmese de cihazın metal gövde ve 8.7 inç LCD ekranla geleceğini biliyoruz. Dahası da var.

    Tablet gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22T işlemcisinden alacak. Ayrıca 3 GB RAM, 5.100 mAh pil ve tek arka kamerayla karşımıza çıkacak. Galaxy Tab A7 Lite'ın 250 euro civarından bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.



    https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-tab-a7-lite-support-page-live-launch-imminent/
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    N Night_Blade (ibrahim s) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Android tabletler bir türlü kendini geliştiremedi. Samsung Galaxy Note 10.1 tabletim hâlâ taş gibi ama yazılım olarak çok kötü durumda. Geriye dönük destek vermediği sürece android tablet bir daha almam
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    Amd64x2 5 gün ( Mesaj Silindi )
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    Hyperchondriac (Aral Çınlar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ulkemize bi 200000 civari antutu puanli 10" 4/64 agresif fiyatli bi tablet giremedi. Tabletlere bakiyorum ya cok kotu ya cok ust modeller orta sinif olanlarin fiyatlari da sacma sapan az daha koy ust model al durumlari paramizin degeri kalmadi onun da etkisi cok.

    5. Nesil ipadi sattigima pismanim tablet yok piyasada.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Halilowich (H Y) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Hyperchondriac
    s7 lite modelini bekleyin
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