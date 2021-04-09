Samsung Galaxy Tab A7 Lite piyasaya sürülmeye hazır

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un giriş seviyesi özelliklere sahip bir tablet çıkarmaya hazırlandığını daha önce duymuştuk. Görünüşe bakılırsa Galaxy Tab A7 Lite ismiyle pazara giriş yapacak cihazla tanışmak için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

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Yeni tablet zaten sertifikasyon sürecini geride bırakmıştı. SM-T225 model numaralı cihaz Belçika, Danimarka, Norveç, İspanya, İsveç, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki Samsung teknik destek sayfalarında ortaya çıktı.

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Muhtemel fiyatı da sızdırıldı

Tabletin önümüzdeki günlerde Avrupa'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Web sitesinde Galaxy Tab A7 Lite'ın teknik özelliklerine yer verilmese de cihazın metal gövde ve 8.7 inç LCD ekranla geleceğini biliyoruz. Dahası da var.

Tablet gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22T işlemcisinden alacak. Ayrıca 3 GB RAM, 5.100 mAh pil ve tek arka kamerayla karşımıza çıkacak. Galaxy Tab A7 Lite'ın 250 euro civarından bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-tab-a7-lite-support-page-live-launch-imminent/

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