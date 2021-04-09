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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Neuralink, düşünce gücüyle bilgisayar oyunu oynayan bir maymunun görüntülerini yayınladı

    Elon Musk'ın çılgın Neuralink projesi ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Şirket bu kez beynine yerleştirilen çip sayesinde düşünce gücüyle oyun oynayabilen bir maymunun görüntülerini paylaştı.
    09 Nisan 2021, 12:00 (5 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Neuralink, düşünce gücüyle bilgisayar oyunu oynayan bir maymunun görüntülerini yayınladı
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    Elon Musk'ın Neuralink şirketi joystick'e dokunmadan oyun oynayabilen bir maymunun videosunu paylaştı. İlgi çekici görüntüler beynine yerleştirilen çip sayesinde düşünce gücüyle pinpon oynayan makak cinsi bir maymunu gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Alman hükümeti yeni Commandos oyununa sponsor oldu: Origins projesine büyük hibe!"

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    Dokuz yaşındaki Pager'ın beynine yaklaşık altı hafta önce bir Neuralink çipi yerleştirildi. İlk önce maymuna joystick ile oyun oynaması öğretilirken, her başarılı hamlesinde kendisine özel bir metal tüpten servis edilen muz püresi ile ödüllendirildi.

    Pager oyun oynarken Neuralink implantı, hayvanın beynindeki nöronların işleyişi hakkında bilgi topladı ve el hareketleri hakkında bilgi aktarmayı öğrendi. Beyin aktivitelerinin incelenmesinin ardından bilim insanları joystick'i bilgisayardan çıkardılar.

    Neuralink, düşünce gücüyle bilgisayar oyunu oynayan bir maymunun görüntülerini yayınladı
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    Felçli insanların hayatını kolaylaştıracak

    Maymun buna rağmen muz püresi ödülünü alabilmek için fiziksel bir kontrolcü olmadan düşünce gücüyle oyun oynamaya devam etti. Beyin aktivitesiyle bilgisayarı kontrol edebilen Pager'ın bu görüntüleri kısa süre içerisinde yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.

    Neuralink'in kurucusu Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada maymunların düşünce gücü ile bilgisayar oyunu oynayamayı öğrenebildiklerini söylemişti. Bu kez bunu hep birlikte görmüş olduk. İnsan beynini bilgisayara bağlayan Neuralink çipinin özellikle felçli insanların hayatını kolaylaştırılması hedefleniyor.



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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    M marazgiil 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu oyunu oynayamayan arkadaşalrım var...
    Yanıtla +84
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    S Steelo 5 gün ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Allah insanı su ve çamurdan/topraktan yarattığını bir çok ayette söylüyor. Keşke o ayetleri de paylaşsaydın. Çamur veya toprak dediğin şeyler aslında vücudumuz da bulunan yapı taşlarını barındırıyor. Niye üzüleceğimizi anlayamadım ben. Çok cringe gözüküyorsun. Niye bu kadar kasıp bu kadar alakasız bir konu üzerinden böyle bir bağnazlık örneği gösterdin anlayamadık şuan.
    Allah insanı su ve çamurdan/topraktan yarattığını bir çok ayette söylüyor. Keşke o ayetleri de paylaşsaydın. Çamur veya toprak dediğin şeyler aslında vücudumuz ...
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    4 Yanıt Yanıtla +35
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    sendemail (umit erdem) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    CRISPR ile birlikte bu Yüzyılın en müthiş gelişmelerinden biri .

    Bunun tersine işletildiğini de düşünün O maymuna o oyunu oynatan teknoloji , basit bir koli kutusunu kaldırma talimatı verse ve maymun istemsizce yapsa ...

    5g frekans aralığı bunları yapmaya müsait mi , ya da starlink dünyanın her hangi bir yerindeki canlıya beyni manipüle edecek sinyaller gönderebilir mi ?

    Tayland'daki maymun sürüsüne tarlada tonlarca pamuk toplatar mi bu teknoloji ?

    Not: Tablet haberi bile yapılsa bir tane zımbırtı çıkıyor konuyu tabletten çıkarıp dini hususlara çeviriyor bir şekilde , gençlerin kafa fena gitmiş.

    Ara fosil arayanlar siyasetçilere baksın , sürüngen ile maymun arasında kalmış bu tipler hep çıkarlarına yönelik evriliyorlar.
    CRISPR ile birlikte bu Yüzyılın en müthiş gelişmelerinden biri . Bunun tersine işletildiğini de düşünün O maymuna o oyunu oynatan teknoloji , basit bir k...
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    Yanıtla +17
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsan oğlunun düşünce ve fikirlerini öğrenmek için çipe yada başka bir şey e

    İhtiyacı kalmadı nedeni isse elindeki akıllı telefon ne yapacağını duygu ve düşüncelerini okuduğu için mesela aradığınız bir şey i sonra ki sayfalar da nasıl karşınıza çıkarıyorsa bunu okuyun ===== Zuckerman Enstitüsü'ndeki bilim insanları, geliştirdikleri teknolojide elektrokortikografi adı verilen bir teknik kullanıyor. Söz konusu teknik, insanların kafalarına elektrotlar bağlanmasını zorunlu kılıyor. Ancak gelecekte insanların kullandıkları cep telefonu ya da diğer elektronik aletler aracılığıyla rızaları olmadan bilişsel aktivitelerinin izlenebilmesi durumunda düşüncelerinin de kötü niyetli kişiler tarafından okunabilmesinden endişe ediliyor.



    Okuyun konuşalım
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsan DNAsında 95 maymun, %5 uzaylı geni var. Daha kılsız ve akıllı olmasını bu %5 lik gen sağlıyor. Sümer ve Mısır tabletlerinde Gezegen ve Uzaylı resimleri çizilmiş. Bu %5 lik gen değişimde Uzaylıların etkisinin olduğunu söylemişler
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    C coolman06 (Erkan S.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bilimsel bir konu hakkında seviyeli yorumlar okumak için girdim. Yine din fanatikleri ile ataist-deist fanatikleri birbirine girmiş. Bu kafayla devam edin siz.
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    S sabe (Sasa ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İnternet kafedeki yancıların görüntüsü diye geldim
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    fotifoti (foti ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sevgili gençler, deist olmak yada ateist olmak sizi havalı yapmaz!
    Kuran'da ilk emir Oku! o halde okuyacağız.

    Kuran evrimi inkar etmez.
    Enbiya ﴾30﴿[color=#e60000] İnkâr edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve [color=#e60000]her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi[color=#e60000]? Hâlâ inanmayacaklar mı?

    [color=#000000]Keza yukarıda ateist arkadaşın belirttiği gibi insan da toprak ve sudan yaratılmıştır. Vücudunuzdaki tüm elementler deniz suyu ve toprakta bulunur. Takviye olarak mg, zn, cu bi ton elemen içiyoruz hiç mi aklınıza gelmiyor? Kuranda tanımlar mecazdır. 611 senesinde inmeye başlayan kitap tabii ki o zamanın insanına anlatacak seviyede basit mecazlar kullanmıştır. Bunun yanında kıyamete kadar geçerlidir .[color=#0047b2] [color=#002966]Furkan (53﴿ Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O’dur.

    [color=#000000]Problem evrimin var olması değil insanın evrimle meydana geldiği iddiasıdır. Her canlı bulunduğu şartlara uyum sağlar, bunun aksini iddia eden tek bi ayet yok. Burada anlamanız gereken nokta patatesle de, meyve sineği ile de genetik benzerliğimiz olmasına rağmen insan dışında hiç bir canlı tekamül (kendini bilmek, yaratılışını anlamak, benlik, ruh, vicdan, öz adına derseniz) edemez. Zaten bütün mesele tevhidi anlamaktır. Anlamazsak hayvan gibi yer, içer, ürer ölüp gideriz.

    [color=#000000]O yüzden kendinize iyilik yapın, ne yobaz dincilere, ne yobaz ateistlere aldırmayın işin doğrusunu öğrenin. Başkasının aklındaki islamı değil, kitapta yazanı öğrenin. Siyasal islam din değildir!
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    MarjinaL_Kedi (Mehmet Sürgün) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    pisina (numan demirci) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bilimsel yaklaşırsak, düşündüğüm gibi, karar vermek beynin kimyasal bir olayı. Somut, fiziki.
    Yanıtla +1
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    kuasudba 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bu teistler niye böyle ya.

    bu konuyu da kirletmişler.

    tamam evrim yok, karınızı dövebilirsiniz, karınızı zorla bir kara çarşafa kapatıp eve hapsetmelisiniz, kadın çalışamaz vs. diyen biri yarattığı bir melekle iddalaşıp seni yarattı.

    memnun musun şimdi teist?

    XP



    bir 50 seneye masal olacak bunlar, keşke biraz geç doğsaydım da sizinle muhattab olmasaydım.



    nasıl bugün coronadan dolayı, aşı orucu bozmuyor diye kıvırmak zorunda kalınıyorsa, yarın bir gün karınızı dövün demiyo aslında diye geri basacaksınız. (minimum utanma kapasitesine sahipseniz tabi.)
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    darkmoon34 (ercan yardak) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bakınız ghost in shell
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    D dndd 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Karaya çıkan balık

    https://www.dailymotion.com/video/x1pu277



    İşaret diliyle konuşan goril

    https://www.youtube.com/watch?v=fk4fvPN7F-8&feature=youtu.be



    Mutasyona uğrayan virüs



    Bilgisayar oyunu oynayan maymun



    Şey evrim var galiba yaa, eceba dinlere bir güncelleme mi getirsek, tıpkı düz dünyaya gelen güncelleme gibi olur yıllar sonra pek önemi kalmaz, şimdiden kendinizi alıştırın yavaş yavaş mümin kardeşlerim
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    HeavenlyBlue 3 gün ( Mesaj Silindi ) dndd
    İlk canlı ilginçmiş, ara türler nerede neden bulunamadı hiç diyenler görse şok geçirirler
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