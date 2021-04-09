Neuralink, düşünce gücüyle bilgisayar oyunu oynayan bir maymunun görüntülerini yayınladı

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Elon Musk'ın Neuralink şirketi joystick'e dokunmadan oyun oynayabilen bir maymunun videosunu paylaştı. İlgi çekici görüntüler beynine yerleştirilen çip sayesinde düşünce gücüyle pinpon oynayan makak cinsi bir maymunu gösteriyor.

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Elon Musk, insan beyni ile bilgisayarları birleştirmeye yarayan Neuralink'i tanıttı

Dokuz yaşındaki Pager'ın beynine yaklaşık altı hafta önce bir Neuralink çipi yerleştirildi. İlk önce maymuna joystick ile oyun oynaması öğretilirken, her başarılı hamlesinde kendisine özel bir metal tüpten servis edilen muz püresi ile ödüllendirildi.

Pager oyun oynarken Neuralink implantı, hayvanın beynindeki nöronların işleyişi hakkında bilgi topladı ve el hareketleri hakkında bilgi aktarmayı öğrendi. Beyin aktivitelerinin incelenmesinin ardından bilim insanları joystick'i bilgisayardan çıkardılar.

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Felçli insanların hayatını kolaylaştıracak

Maymun buna rağmen muz püresi ödülünü alabilmek için fiziksel bir kontrolcü olmadan düşünce gücüyle oyun oynamaya devam etti. Beyin aktivitesiyle bilgisayarı kontrol edebilen Pager'ın bu görüntüleri kısa süre içerisinde yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.

Neuralink'in kurucusu Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada maymunların düşünce gücü ile bilgisayar oyunu oynayamayı öğrenebildiklerini söylemişti. Bu kez bunu hep birlikte görmüş olduk. İnsan beynini bilgisayara bağlayan Neuralink çipinin özellikle felçli insanların hayatını kolaylaştırılması hedefleniyor.

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