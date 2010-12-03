Samsung Galaxy Tab dünya çapında 1 milyonluk satış barajını aştı

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan tableti GT-P1000 Galaxy TAB'ın dünya çapında 1.000.000'luk satış barajını aştığını duyurdu. Samsung'un önemli isimleri çıtayı şimdiden yükselterek yıl sonuna kadar 1.500.000 milyon seviyesine ulaşılacağını düşünmeye başlamışlar bile. Ana vatandaki satışların da 100.000'i geçtiğini ekleyelim.

Ülkemizde de satışa sunulan Galaxy TAB'ın teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek; dört band GSM / HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) desteği, 7.0 inç boyutunda 600x1024 piksel dokunmatik kapasitif ekran, Android 2.2 işletim sistemi, TouchWIZ 3.0 arayüzü, ivme sensörü, üç yönlü jiroskop, 3.5 mm kulaklık girişi, 16 GB / 32 GB dahili bellek seçenekleri, microSD kart desteği, 1 GHz ARM Cortex A8 işlemci, 512 MB RAM, PowerVR SGX540 grafik birimi, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, Full HD video oynatabilme, telefon olarak kullanılabilme, 4000 mAh batarya göze çarpıyor.