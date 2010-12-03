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Samsung Galaxy Tab dünya çapında 1 milyonluk satış barajını aştı

8 yıl
9,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan tableti GT-P1000 Galaxy TAB'ın dünya çapında 1.000.000'luk satış barajını aştığını duyurdu. Samsung'un önemli isimleri çıtayı şimdiden yükselterek yıl sonuna kadar 1.500.000 milyon seviyesine ulaşılacağını düşünmeye başlamışlar bile. Ana vatandaki satışların da 100.000'i geçtiğini ekleyelim.

Ülkemizde de satışa sunulan Galaxy TAB'ın teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek; dört band GSM / HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) desteği, 7.0 inç boyutunda 600x1024 piksel dokunmatik kapasitif ekran, Android 2.2 işletim sistemi, TouchWIZ 3.0 arayüzü, ivme sensörü, üç yönlü jiroskop, 3.5 mm kulaklık girişi, 16 GB / 32 GB dahili bellek seçenekleri, microSD kart desteği, 1 GHz ARM Cortex A8 işlemci, 512 MB RAM, PowerVR SGX540 grafik birimi, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, Full HD video oynatabilme, telefon olarak kullanılabilme, 4000 mAh batarya göze çarpıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Gerçekten çok fonksiyonel bir alet yapmış Samsung.Sahip olmak için sabırsızlanıyorum
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Alper# 8 yıl
Dün deneme şansını yakaladım gerçekten harika bir cihaz. Hele Angry Birds oynamak ayrı bir zevk
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Miller57 8 yıl
Güzel cihaz ama 4 inçlik Galaxy S'le internet zaten yeterince keyifli. Bu lüzumsuz olur. Şahsen bu cihaza 1,600 TL vereceğime gider 600-700 Tl'ya küçük laptop alırım. Hem klavyeside var.
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glazer 8 yıl

Miller57

Güzel cihaz ama 4 inçlik Galaxy S'le internet zaten yeterince keyifli. Bu lüzumsuz olur. Şahsen bu cihaza 1,600 TL vereceğime gider 600-700 Tl'ya küçük laptop alırım. Hem klavyeside var.


tabletlerin yanında laptop ne alaka
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orhan azeri 8 yıl
samsung hedefine ulasdi 2010 nun sonuna kadar 1 milyon satacagini soylemisdi dogru cikti ipad 1 yila 4 milyon satdi , galaxy tab 1.5-2 ay icinde 1 milyon satdi bence kisa surede ipadi gecicek
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