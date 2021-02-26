Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı: 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefon

    Samsung geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Galaxy A32 5G'nin 4G versiyonunu çıkardı. Galaxy A32 4G şirketin 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefonu olma özelliği taşıyor.
    26 Şubat 2021, 11:30 (17 sa.)
    2,1b
    4
    10
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı: 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefon
    Tam Boyutta Gör

    Samsung, geçtiğimiz ay Dimensity 720 yonga setiyle güçlendirilmiş Galaxy A32 5G'yi tanıtmıştı. Güney Koreli şirket şimdi de cihazın bazı yönleri önceki modelden daha iyi olan 4G versiyonunu piyasaya sürdü.

    Ayrıca Bkz. "YouTube'a yeni "ebeveyn denetimleri" geliyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy A72'nin 5G versiyonu olmayabilir

    Samsung Galaxy A32 4G görünüm olarak aynı ancak akıllı telefonda IPS yerine AMOLED ekran bulunuyor. 6.4 inç boyutundaki panel FHD+ çözünürlüğe sahip. 5G versiyonunda 6.5 inç HD+ ekran olduğunu hatırlatalım.

    Cihazdaki ekran 90 Hz tazeleme oranını destekliyor. Galaxy A32 4G böylelikle ekran tazeleme oranı en yüksek A serisi akıllı telefon oldu. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı da var.

    Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı: 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefon
    Tam Boyutta Gör

    Dört arka kamera ve 5.000 mAh pil

    Damla çentikli tasarıma sahip yeni model 20 megapiksel ön kamerayla donatılmış durumda. Arka panelinde ise 64 + 8 + 5 + 5 megapiksel sensör içeren dörtlü kamera sistemi görev yapıyor.

    Galaxy A32 4G, maksimum 2.0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 yonga setiyle güçlendirildi. Cihaz 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Bununla birlikte hafızasını microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletmek mümkün.

    Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı: 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefon
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonda 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik pile yer verildiğini görüyoruz. Samsung Galaxy A32 4G şu an sadece birkaç ülkede satışa sunuldu. Cihazın 4/64 GB'lık modeli 268 dolar, 4/128 GB'lık versiyonu ise 295 dolar fiyat etiketi taşıyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    kadir.uluag (Kadir ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kamera tasarımı iphone 11 serisini andırıyor çok tatlı bir yapım olmuş almayı düşünebilirim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B batar (barış atasayan) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lüzumsuz derecede pahalı ürünler çıkıyor dolar bazında bile tr de de zaten 2 yle çarpıp piyasaya çıkıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G Gökay16 (Gökay Genç) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakında amerika xiomi yede ambargo koyarsa samsung yine fiyatları uöurnaya başlar. Yeni nesil A serisi telefonlar gayet iyi. Eski J serisi tüm telefonları çöptü. Samsung çinlilere pazar kaptırmamak için orta sınıfa kalite sundu. Hatta eaki şartlarda çinliler yokken genwral mobile yok satıyordu. Şimdi onlarda kalite konusunda atılım yapmalılar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C Clusive 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arka tasarımını çok beğendim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    a_y_k_u_t (Aykut ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aynı özelliklerde 730g'li a32s çıkar 3 ay sonra o yok satar işte :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kamera tasarımı Samsung'daki en iyi tasarımlardan biri.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    5G modelinde HD, 4G modelinde FHD ekran. Bu Koreliler Latin rakamlarını bilmiyorlar herhalde. Yoksa özellik bakımından bu kadar iç içe geçmiş bir yelpaze sunmalarının başka açıklaması olamaz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alpha Centauri (Mustafa S.) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    HD+ olsaymış batarya yönünden daha iyi olurdu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    muhlisgursoy (Muhlis Gürsoy) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Henüz 1 hafta önce A31 alan arkadaşım:
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Holk (Holk Holk) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ucuz diye tipi çirkin mi olmalı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    canguler917 +313 cocainbar +276 |DL| +149 Asehan +126 Hemican +122 Romeo84 +112 fhrstw +111 Musty3535123 +111 zengier +110 Dellialli +110
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 khytr89 3. kez +325 2 marcelor ilk kez +273 3 cocainbar ilk kez +263
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    4 Kişi Okuyor (0 Üye, 4 Misafir) 2 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2135 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, Galaxy A32 4G ve
    3 etiket daha 90 hz amoled ekran Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası246,9b
    Twitter Profili98,8b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 sa. Amazon, Hindistan'da Mahindra'nın üç tekerlekli elektrikli araçlarıyla dağıtım yapacak 10 sa. Call of Duty oyunları artık 500GB'lık PS4'e sığmıyor 11 sa. Belkin’den AirPlay 2 uyumlu ses adaptörü geliyor 11 sa. Mobil için iki farklı Final Fantasy VII oyunu duyuruldu: Birisi battle royale türünde 12 sa. Xiaomi Mi Pad 5'in canlı görüntüsü sızdı: İşte özellikleri ve beklenen fiyatı 12 sa. Redmi yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: RedmiBook Pro 14 ve 15 12 sa. PS5 sahipleri bu yazdan itibaren konsolun dahili hafızasını yükseltebilecek 13 sa. PS Plus Mart 2021 oyunları açıklandı 13 sa. Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tanıtılacağı tarih belli oldu 13 sa. Boeing 777’lerde yaşanan motor arızası olaylarına bir yenisi daha eklendi 14 sa. Kripto para piyasası 400 milyar dolar küçüldü: Bitcoin %10 düştü 14 sa. Çin'de 4500 dolarlık elektrikli aracın satışları Tesla'yı ikiye katladı 15 sa. Redmi K40 Pro+ piyasayı sallamaya geliyor 15 sa. Mart ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı 15 sa. Redmi AirDots 3 iddialı özelliklerle geliyor 15 sa. Redmi K40 tanıtıldı: 120Hz ekran, Snapdragon 870 yonga seti 15 sa. Snapdragon 895 ile gelecek olan ilk akıllı telefon belli oldu 16 sa. Samsung Galaxy Tab S7 Lite'ın bazı özellikleri detaylandı 16 sa. Huawei, yaptırımları hafifletmek için yeni ABD başkanı ile görüşme çağrısı yaptı 17 sa. Ubisoft oyunu The Division'dan uyarlanan Jake Gyllenhaal başrollü Netflix filminin yönetmeni belli oldu 17 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı: 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefon Sonraki Twitter ücretli abonelikleri başlatıyor 18 sa. Elon Musk’a Dogecoin manipülasyonu soruşturması 19 sa. Exxen abone sayısı 1 milyona yürüyor 20 sa. Xbox Series X kontrolcüsünün fiyatı düşürüldü: 699 TL 1 gün Yeni Pixar filmi Luca'dan rengarenk fragman 1 gün PlayStation sunumundaki tüm duyurular 1 gün PS4 oyunu Bloodborne'un yapımcısı Sony'den ayrılıyor 1 gün Electronic Arts'ın hayal kırıklığı yaratan oyunu Anthem 2.0, Covid-19 sebebiyle iptal edildi 1 gün The Boys'un 3. sezonundan ilk görsel paylaşıldı 1 gün YouTube'a yeni "ebeveyn denetimleri" geliyor 1 gün AMD, RX 6700 XT’yi tanıtacağı tarihi duyurdu 1 gün Dünya'nın dijital ikizi oluşturulacak 1 gün TP-Link RE605X Menzil Genişletici İncelemesi - Ölü Bölgelere Son! 1 gün Renault, Fransa'daki tesislerinde Mitsubishi üretimi yapabilir 1 gün Yerli yapım VR oyun Naau: The Lost Eye, Steam üzerinden yayınlandı 1 gün Se7en'ın yazarı ve yönetmeninden Netflix için bir suikastçı filmi geliyor: Başrolde Michael Fassbender 1 gün ZTE, ekran altı yüz tanıma sisteminin nasıl çalıştığını gösterdi 1 gün Apple her üç ila dört haftada bir, şirket satın alıyor 1 gün Uçak yolculuğunda yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı 1 gün PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız