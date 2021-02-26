Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı: 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefon

Samsung, geçtiğimiz ay Dimensity 720 yonga setiyle güçlendirilmiş Galaxy A32 5G'yi tanıtmıştı. Güney Koreli şirket şimdi de cihazın bazı yönleri önceki modelden daha iyi olan 4G versiyonunu piyasaya sürdü.
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Samsung Galaxy A32 4G görünüm olarak aynı ancak akıllı telefonda IPS yerine AMOLED ekran bulunuyor. 6.4 inç boyutundaki panel FHD+ çözünürlüğe sahip. 5G versiyonunda 6.5 inç HD+ ekran olduğunu hatırlatalım.
Cihazdaki ekran 90 Hz tazeleme oranını destekliyor. Galaxy A32 4G böylelikle ekran tazeleme oranı en yüksek A serisi akıllı telefon oldu. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı da var.
Dört arka kamera ve 5.000 mAh pil
Damla çentikli tasarıma sahip yeni model 20 megapiksel ön kamerayla donatılmış durumda. Arka panelinde ise 64 + 8 + 5 + 5 megapiksel sensör içeren dörtlü kamera sistemi görev yapıyor.
Galaxy A32 4G, maksimum 2.0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 yonga setiyle güçlendirildi. Cihaz 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Bununla birlikte hafızasını microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletmek mümkün.
Akıllı telefonda 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik pile yer verildiğini görüyoruz. Samsung Galaxy A32 4G şu an sadece birkaç ülkede satışa sunuldu. Cihazın 4/64 GB'lık modeli 268 dolar, 4/128 GB'lık versiyonu ise 295 dolar fiyat etiketi taşıyor.
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