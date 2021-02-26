Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı: 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefon

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Samsung, geçtiğimiz ay Dimensity 720 yonga setiyle güçlendirilmiş Galaxy A32 5G'yi tanıtmıştı. Güney Koreli şirket şimdi de cihazın bazı yönleri önceki modelden daha iyi olan 4G versiyonunu piyasaya sürdü.

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Samsung Galaxy A72'nin 5G versiyonu olmayabilir

Samsung Galaxy A32 4G görünüm olarak aynı ancak akıllı telefonda IPS yerine AMOLED ekran bulunuyor. 6.4 inç boyutundaki panel FHD+ çözünürlüğe sahip. 5G versiyonunda 6.5 inç HD+ ekran olduğunu hatırlatalım.

Cihazdaki ekran 90 Hz tazeleme oranını destekliyor. Galaxy A32 4G böylelikle ekran tazeleme oranı en yüksek A serisi akıllı telefon oldu. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı da var.

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Dört arka kamera ve 5.000 mAh pil

Damla çentikli tasarıma sahip yeni model 20 megapiksel ön kamerayla donatılmış durumda. Arka panelinde ise 64 + 8 + 5 + 5 megapiksel sensör içeren dörtlü kamera sistemi görev yapıyor.

Galaxy A32 4G, maksimum 2.0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 yonga setiyle güçlendirildi. Cihaz 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Bununla birlikte hafızasını microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletmek mümkün.

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Akıllı telefonda 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik pile yer verildiğini görüyoruz. Samsung Galaxy A32 4G şu an sadece birkaç ülkede satışa sunuldu. Cihazın 4/64 GB'lık modeli 268 dolar, 4/128 GB'lık versiyonu ise 295 dolar fiyat etiketi taşıyor.

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