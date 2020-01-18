Samsung Galaxy Watch 2 önümüzdeki ay tanıtılabilir

Samsung, 11 Şubat'ta yapacağı etkinlikle birlikte yeni amiral gemisi Galaxy S20 ve yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'i tanıtacak. Gelen haberler ise şirketin Şubat ayında bir de Samsung Galaxy Watch 2 akıllı saatini görüyücüye çıkaracağı yönünde.
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MWC 2020'de tanıtılabilir
Samsung konusunda güvenilir haberlere imza atan Galaxy Club'ın raporuna göre şirket SM-R840 model numarasına sahip bir akıllı saat modeli geliştiriyor. Samsung'un önceki akıllı saat modellerine benzer şekilde numaralandıran bu modelin Galaxy Watch 2 olma ihtimali ise oldukça yüksek. Ne yazık ki şimdilik cihazla ilgili ortaya çıkan tek detay, pilinin 330 mAh kapasitede olacağı.
Tüm bunlara ek olarak yeni akıllı saatin 24-27 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2020'de tanıtılması bekleniyor. Bahar veya yaz aylarında piyasay sürülmesi beklenen Galaxy Watch 2'nin fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.
https://mspoweruser.com/samsung-might-launch-the-galaxy-watch-2-next-month/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Benim bazı isteklerim var Samsung'dan. GWA 2 kullandım en son, şimdi kolumda Apple Watch Series 5 var.
1) Yeni GW2 saat en az 16GB hafıza ile gelmeli. Apple Watch Series 5 saatte 32GB hafıza var.
2) Nabız sensörü daha güvenilir olmalı. 90 iken bir anda 60 göstermemeli.
3) Tizen'in yol haritası belli olmalı. Şuanda Tizen 4.0.0.3 var. İnternette "Tizen 5" aratınca hiçbir şey çıkmıyor. Apple saatlere ne zaman güncelleme geleceği, neler ekleneceği belli.
4) GW2, EKG çekebilmeli.
5) Saat şekilleri tamamen özelleştirilebilmeli. Samsung saatlerde "WatchFace" mezarlığı var. Bazılarının tipi güzel oluyor gerçekten ama hiçbir şekilde özelleşmiyor.
6) Son olarak saatten bağımsız Samsung Health tamamen elden geçmeli. Uygulama şuanki haliyle çöp bana kalırsa...