Samsung Galaxy Watch 2 önümüzdeki ay tanıtılabilir

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Samsung, 11 Şubat'ta yapacağı etkinlikle birlikte yeni amiral gemisi Galaxy S20 ve yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'i tanıtacak. Gelen haberler ise şirketin Şubat ayında bir de Samsung Galaxy Watch 2 akıllı saatini görüyücüye çıkaracağı yönünde.

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MWC 2020'de tanıtılabilir

Samsung konusunda güvenilir haberlere imza atan Galaxy Club'ın raporuna göre şirket SM-R840 model numarasına sahip bir akıllı saat modeli geliştiriyor. Samsung'un önceki akıllı saat modellerine benzer şekilde numaralandıran bu modelin Galaxy Watch 2 olma ihtimali ise oldukça yüksek. Ne yazık ki şimdilik cihazla ilgili ortaya çıkan tek detay, pilinin 330 mAh kapasitede olacağı.

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Tüm bunlara ek olarak yeni akıllı saatin 24-27 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2020'de tanıtılması bekleniyor. Bahar veya yaz aylarında piyasay sürülmesi beklenen Galaxy Watch 2'nin fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

https://mspoweruser.com/samsung-might-launch-the-galaxy-watch-2-next-month/

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