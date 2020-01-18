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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Watch 2 önümüzdeki ay tanıtılabilir

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Şubat ayı içerisinde tanıtacağı tek şey akıllı telefon modelleri olmayacak. Gelen haberler yeni bir akıllı saatin yolda olduğunu gösteriyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Watch 2 önümüzdeki ay tanıtılabilir
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    Samsung, 11 Şubat'ta yapacağı etkinlikle birlikte yeni amiral gemisi Galaxy S20 ve yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'i tanıtacak. Gelen haberler ise şirketin Şubat ayında bir de Samsung Galaxy Watch 2 akıllı saatini görüyücüye çıkaracağı yönünde.

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    MWC 2020'de tanıtılabilir

    Samsung konusunda güvenilir haberlere imza atan Galaxy Club'ın raporuna göre şirket SM-R840 model numarasına sahip bir akıllı saat modeli geliştiriyor. Samsung'un önceki akıllı saat modellerine benzer şekilde numaralandıran bu modelin Galaxy Watch 2 olma ihtimali ise oldukça yüksek. Ne yazık ki şimdilik cihazla ilgili ortaya çıkan tek detay, pilinin 330 mAh kapasitede olacağı.

    Samsung Galaxy Watch 2 önümüzdeki ay tanıtılabilir
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    Tüm bunlara ek olarak yeni akıllı saatin 24-27 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi 2020'de tanıtılması bekleniyor. Bahar veya yaz aylarında piyasay sürülmesi beklenen Galaxy Watch 2'nin fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.



    https://mspoweruser.com/samsung-might-launch-the-galaxy-watch-2-next-month/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 2 gün
    Galaxy Watch kullanıyorum maratoncu yum GPS sık sık devre dışı kalıyor servisi aradım format atın dediler attık pek fazla bir şey değişmedi en son Atina maratonu'nda 35 kilometreden sonra hiçbir şey yok kahroldum
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    LGatakan 3 gün
    Pil muhabbetlerini bir kenara atmak gerekiyor arkadaşlar.

    Performanslı, tam akıllı saat = Maksimum 3 gün pil.

    Benim bazı isteklerim var Samsung'dan. GWA 2 kullandım en son, şimdi kolumda Apple Watch Series 5 var.


    1) Yeni GW2 saat en az 16GB hafıza ile gelmeli. Apple Watch Series 5 saatte 32GB hafıza var.

    2) Nabız sensörü daha güvenilir olmalı. 90 iken bir anda 60 göstermemeli.

    3) Tizen'in yol haritası belli olmalı. Şuanda Tizen 4.0.0.3 var. İnternette "Tizen 5" aratınca hiçbir şey çıkmıyor. Apple saatlere ne zaman güncelleme geleceği, neler ekleneceği belli.

    4) GW2, EKG çekebilmeli.

    5) Saat şekilleri tamamen özelleştirilebilmeli. Samsung saatlerde "WatchFace" mezarlığı var. Bazılarının tipi güzel oluyor gerçekten ama hiçbir şekilde özelleşmiyor.

    6) Son olarak saatten bağımsız Samsung Health tamamen elden geçmeli. Uygulama şuanki haliyle çöp bana kalırsa...
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    ByAliTR 3 gün
    330 mAh pil hayal kırıklığı yaratır. en azından bir hafta pil ömrü vadetmesi lazım artık.
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    siyahtemas 3 gün
    Galaxy Watch kullanıcısıyım. Gear S2 ne kadar hayal kırıklığı yaşattıysa, GW o kadar memnun etti beni... Şarj 3 gün yetiyor. Özellikle spor yaparken çok faydalı oluyor. Ayrıca dahili gps ve sesli görüşme özelliği çok güzel... Tek kötü yanı whatsapp uygulması olmayışı ve foto mesajlarını görüntüleyememesi...
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    ugacomtr 4 gün
    1 hafta gitsin şarj herkes alır. gitmiyor ki 1 hafta. huaweinin saatlerinde var 2 hafta gidiyor ama özellik ve kullanım çok kötü...
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