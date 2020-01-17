Cooler Master, şırınga tasarımlı termal macun tüpünü "uyuşturucu" yüzünden değiştirdi

Birçok bilgisayar kullanıcısı Cooler Master'ın termal macun tüplerine baktığında, sistemlerinin düzgün çalışmasına yardımcı olacak basit ve temel bir ürün görürler. Ancak ebeveynlerin oldukça farklı şeyler gördüğünü söylemek mümkün.
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Uyuşturucu şüphesi
Şirket son zamanlarda şırıngaya benzer klasik termal macun tüplerinin şeklini, fırça benzeri bir alternatife dönüştürmüştü. Eğer bunun, daha rahat kullanım için yapılan bir tasarım revizyonu olabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şirket bu durumu açıklayan bir tweet yayınlayarak, yapılan değişikliğin son derece ilginç sebebini paylaştı.
Cooler Master'ın yaptığı açıklamaya göre şırınga şeklindeki termal macun tüplerinin tasarımı, daha kolay kullanılması için değil, ebeveynlerin çocuklarının uyuşturucu kullandığını düşünmemeleri için değiştirildi. Zira çocuklarının odasında şırınga ve içinde de ne olduğu belirsiz macun benzeri bir sıvı gören birçok ebeveynin, uyuşturucudan şüphelendiği ve bunun da şirkete kadar ulaştığı anlaşılıyor. Yapılan bu açıklama ve tasarım değişikliği ile birlikte artık iki taraf için de konunun kapandığını söylemek mümkün.
https://twitter.com/CoolerMaster/status/1217729609829158913 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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