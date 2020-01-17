Cooler Master, şırınga tasarımlı termal macun tüpünü "uyuşturucu" yüzünden değiştirdi

Tam Boyutta Gör

Birçok bilgisayar kullanıcısı Cooler Master'ın termal macun tüplerine baktığında, sistemlerinin düzgün çalışmasına yardımcı olacak basit ve temel bir ürün görürler. Ancak ebeveynlerin oldukça farklı şeyler gördüğünü söylemek mümkün.

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Uyuşturucu şüphesi

Şirket son zamanlarda şırıngaya benzer klasik termal macun tüplerinin şeklini, fırça benzeri bir alternatife dönüştürmüştü. Eğer bunun, daha rahat kullanım için yapılan bir tasarım revizyonu olabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şirket bu durumu açıklayan bir tweet yayınlayarak, yapılan değişikliğin son derece ilginç sebebini paylaştı.



https://twitter.com/CoolerMaster/status/1217729609829158913

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Cooler Master'ın yaptığı açıklamaya göretermal macun tüplerinin tasarımı, daha kolay kullanılması için değil,çocuklarınındüşünmemeleri için değiştirildi. Zira çocuklarının odasındave içinde de ne olduğu belirsizbenzeri bir sıvı gören birçok ebeveynin, uyuşturucudanve bunun da şirkete kadaranlaşılıyor. Yapılan buve tasarım değişikliği ile birlikte artık iki taraf için dekapandığını söylemek mümkün.