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    Cooler Master, şırınga tasarımlı termal macun tüpünü "uyuşturucu" yüzünden değiştirdi

    Tayvan merkezli Cooler Master şirketi, ürettiği termal macun tüplerinin tasarımını bir süre önce değişmişti. Şirket değişikliğe neden olan ilginç konuyu kullanıcılarıyla paylaştı.
    5 gün
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    13
    İşlemci
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Cooler Master, şırınga tasarımlı termal macun tüpünü
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    Birçok bilgisayar kullanıcısı Cooler Master'ın termal macun tüplerine baktığında, sistemlerinin düzgün çalışmasına yardımcı olacak basit ve temel bir ürün görürler. Ancak ebeveynlerin oldukça farklı şeyler gördüğünü söylemek mümkün.

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    Uyuşturucu şüphesi

    Şirket son zamanlarda şırıngaya benzer klasik termal macun tüplerinin şeklini, fırça benzeri bir alternatife dönüştürmüştü. Eğer bunun, daha rahat kullanım için yapılan bir tasarım revizyonu olabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şirket bu durumu açıklayan bir tweet yayınlayarak, yapılan değişikliğin son derece ilginç sebebini paylaştı.


    Cooler Master'ın yaptığı açıklamaya göre şırınga şeklindeki termal macun tüplerinin tasarımı, daha kolay kullanılması için değil, ebeveynlerin çocuklarının uyuşturucu kullandığını düşünmemeleri için değiştirildi. Zira çocuklarının odasında şırınga ve içinde de ne olduğu belirsiz macun benzeri bir sıvı gören birçok ebeveynin, uyuşturucudan şüphelendiği ve bunun da şirkete kadar ulaştığı anlaşılıyor. Yapılan bu açıklama ve tasarım değişikliği ile birlikte artık iki taraf için de konunun kapandığını söylemek mümkün.



    https://twitter.com/CoolerMaster/status/1217729609829158913 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Morphinz 4 gün en beğenilen
    Yeni tasarım çok daha iyi ve kullanışlı olmuş.
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    DH Misafiri 2 gün
    Annem de geçen ne olduğunu anlamamış koca şırıngayı atmış ya :D
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    interwap 2 gün
    Şimdi Cooler Master termal macun aradım ve sonuçların tamamına yakını şırınga.
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    cabriyo 3 gün
    bedava reklam yaptırmak moda oldu. önce tesla sonra cooler master....
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    Led Zeppelin 3 gün
    Sticker şeklinde bir şey üreten çıkmadı şu macun işlerinde.
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    QuexSeeL 3 gün
    Ee bu da Azınlık Raporu filmindeki futuristik uyuşturucu gibi duruyor.
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    Xemmes 3 gün
    Tasarım iyi düşünülmüş fakat sürerken ağız kısmını iyi ayarlamak lazım ucuna yapışıp kalıyor.
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    Morphinz 4 gün en beğenilen
    Yeni tasarım çok daha iyi ve kullanışlı olmuş.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    AirSupport 3 gün Morphinz
    Kesinlikle
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    inan.yagiz 5 gün
    Cooler Master Ryzen ile subliminal mesajı vermiş :D
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    djduke 5 gün
    Demek ki sıvı metal bulsalar daha kötü şeyler olurdu. Sıvı metal macunlarda ucunda iğne mevcut :D
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    taktaktakirdama 5 gün
    bügun termal macun aldım yolda yürürken tam olarak hissetdiğim şey buydu :D
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