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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 yakında geliyor

    Samsung'un yeni akıllı saatleriyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Son bilgilere göre şirket Galaxy Watch 4 ve Watch Active 4'ü piyasaya sürmek için Ağustos ayındaki etkinliği beklemeyecek.
    07 Mart 2021, 17:00 (23 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 yakında geliyor
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    Samsung Electronics yeni nesil akıllı saatlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güney Koreli devin bir sonraki giyilebilir ürünleriyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Söz konusu bilgiler güvenilirlik seviyesi bir hayli yüksek duyumcu Ice Universe'ten geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung yeni akıllı saat modellerinde Tizen'i terkedip Android'e geçebilir"

    Şirketin şu anda Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 olmak üzere iki model üzerinde çalıştığı söyleniyor. Her iki akıllı saatin de bu yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Haziran arasında bir tarihte piyasaya sürüleceği belirtildi. Bildiğiniz üzere Samsung geleneksel olarak yeni Note serisi telefonlarını Ağustos ayında tanıtır. Ancak firma bir sonraki akıllı saatleri için bu etkinliği beklemeyecek.

    Wear OS iddiaları

    Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 ile ilgili en merak edilen konu işletim sistemiyle ilgili. Ice Universe daha önce Samsung'un yeni akıllı saatlerinde Tizen'i terkedip Android'e geçebileceğini belirtmişti. Yani şirketin yeni nesil akıllı saatlerinin Wear OS platformuyla karşımıza çıkması pek sürpriz olmayacak.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    volcy123 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Watch active 3 u cikartmadan direk 4 cikaracaklar :P wear os > tizen
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    khytr89 (Hakan ) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gear s3 almıştım 2016 yılında, 5 sene geçti hala yeni modele geçmek için bir neden bulamıyorum ama bataryayi 1000mah seviyesine çıkarttıklarında düşünebilirim.
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    C Clusive 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Galaxy Watch ile 3 arasında işlemci farkı olmamıştı ve insanlar ileriye dönük olarak kullanmak istediklerinden pek yaklaşmamıştı. Oksijen oranı ölçme, ekg, ram artışı (200 mb falan), hafıza artışı gibi değişiklikler ile yenilenmiş saat çıkarmışlardı. Umarım işlemcisini değiştirirler bu sefer.
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