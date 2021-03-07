Samsung Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 yakında geliyor

Samsung Electronics yeni nesil akıllı saatlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güney Koreli devin bir sonraki giyilebilir ürünleriyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Söz konusu bilgiler güvenilirlik seviyesi bir hayli yüksek duyumcu Ice Universe'ten geliyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung yeni akıllı saat modellerinde Tizen'i terkedip Android'e geçebilir"
Şirketin şu anda Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 olmak üzere iki model üzerinde çalıştığı söyleniyor. Her iki akıllı saatin de bu yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Haziran arasında bir tarihte piyasaya sürüleceği belirtildi. Bildiğiniz üzere Samsung geleneksel olarak yeni Note serisi telefonlarını Ağustos ayında tanıtır. Ancak firma bir sonraki akıllı saatleri için bu etkinliği beklemeyecek.
Wear OS iddiaları
Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 ile ilgili en merak edilen konu işletim sistemiyle ilgili. Ice Universe daha önce Samsung'un yeni akıllı saatlerinde Tizen'i terkedip Android'e geçebileceğini belirtmişti. Yani şirketin yeni nesil akıllı saatlerinin Wear OS platformuyla karşımıza çıkması pek sürpriz olmayacak.
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...