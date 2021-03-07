Samsung Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 yakında geliyor

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Samsung Electronics yeni nesil akıllı saatlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güney Koreli devin bir sonraki giyilebilir ürünleriyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Söz konusu bilgiler güvenilirlik seviyesi bir hayli yüksek duyumcu Ice Universe'ten geliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung yeni akıllı saat modellerinde Tizen'i terkedip Android'e geçebilir"

Şirketin şu anda Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 olmak üzere iki model üzerinde çalıştığı söyleniyor. Her iki akıllı saatin de bu yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Haziran arasında bir tarihte piyasaya sürüleceği belirtildi. Bildiğiniz üzere Samsung geleneksel olarak yeni Note serisi telefonlarını Ağustos ayında tanıtır. Ancak firma bir sonraki akıllı saatleri için bu etkinliği beklemeyecek.

Wear OS iddiaları

Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch Active 4 ile ilgili en merak edilen konu işletim sistemiyle ilgili. Ice Universe daha önce Samsung'un yeni akıllı saatlerinde Tizen'i terkedip Android'e geçebileceğini belirtmişti. Yani şirketin yeni nesil akıllı saatlerinin Wear OS platformuyla karşımıza çıkması pek sürpriz olmayacak.

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