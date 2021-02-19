Samsung yeni akıllı saat modellerinde Tizen'i terkedip Android'e geçebilir

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Samsung konusunda güvenilir bilgiler sunan SamMobile, bu yıl duyurulacak olan yeni nesil Samsung akıllı saatler hakkında ilk bilgileri yayınladı: Söylentilere göre, Güney Koreli dev, cihazların yazılım bölümünü tamamen yeniden tasarlamayı planlıyor.

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Şirket SM-R86x ve SM-R87x kod adlı cihazları piyasaya sürülmek üzere hazırlıyor. Halihazırda mevcut olan Galaxy Watch modellerinin SM-R8xx gibi bir kodlara sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, yeni akıllı saatlerin aynı aileye dahil edileceğini söyleyebiliriz.

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Tizen uygulama tarafında zayıf

Yazılım tarafında, Samsung'un Tizen işletim sistemini terk etmeyi planladığı belirtiliyor. Nedeni ise bu işletim sistemi için az gelişmiş uygulama altyapısı olarak gösterilmiş. Zira Tizen işletim sistemi, uygulama tarafında Wear OS'la bile yarışamıyor. Bu söylentiler 2008 yılında da ortaya atılmıştı.

Yeni akıllı saatlerin ise diğer giyilebilir cihazlar için özel olarak tasarlanmış bir Android sürümü olan Wear OS ile geleceği bildirildi. Bu Wear OS destekli Galaxy Watch modellerinin, şimdiye kadar alıştığımızdan oldukça farklı bir kullanıcı arayüzü ve yeni özelliklerle geleceği de sızan bilgiler arasında.

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