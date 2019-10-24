Samsung Galaxy Watch Active2 için ekran titremesini düzelten güncelleme

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Samsung Electronics, Galaxy Watch Active2 akıllı saat modeli için yeni bir yazılım güncellemesi dağıtmaya başladı. Güney Koreli şirketin yayınladığı bu son güncelleme kullanıcıların şikayetçi olduğu "ekran titremesi" sorununu düzeltiyor.

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Söz konusu titreme, kullanıcılar "Saat her zaman açık" moduna dönerken yaşanıyordu. Sürüm numarası R820XXU1BSJ6 olan güncelleme 13.66 MB boyutunda. Yukarıda belirtilen sorunu gidermenin yanında Samsung Health özellikleri için dil desteğini de geliştiriyor.

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Kademeli olarak dağıtılıyor

Güncellemenin dağıtımı başladı ve kademeleri olarak herkese yayılıyor. Kullanılabilir hale geldiğinde cihazınızın ekranında bir bildirim görüntülenecek. Ayrıca Galaxy Wearable uygulamasında bulunan "Saat hakkında" menüsüyle de güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

https://doc.samsungmobile.com/SM-R820/XAR/doc.html