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    Samsung Galaxy Watch Active2 için ekran titremesini düzelten güncelleme

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Watch Active2 akıllı saat modeli için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Söz konusu güncelleme cihazdaki ekran titremesi sorununu ortadan kaldırıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Watch Active2 için ekran titremesini düzelten güncelleme
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    Samsung Electronics, Galaxy Watch Active2 akıllı saat modeli için yeni bir yazılım güncellemesi dağıtmaya başladı. Güney Koreli şirketin yayınladığı bu son güncelleme kullanıcıların şikayetçi olduğu "ekran titremesi" sorununu düzeltiyor.

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    Söz konusu titreme, kullanıcılar "Saat her zaman açık" moduna dönerken yaşanıyordu. Sürüm numarası R820XXU1BSJ6 olan güncelleme 13.66 MB boyutunda. Yukarıda belirtilen sorunu gidermenin yanında Samsung Health özellikleri için dil desteğini de geliştiriyor.

    Samsung Galaxy Watch Active2 için ekran titremesini düzelten güncelleme
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    Kademeli olarak dağıtılıyor

    Güncellemenin dağıtımı başladı ve kademeleri olarak herkese yayılıyor. Kullanılabilir hale geldiğinde cihazınızın ekranında bir bildirim görüntülenecek. Ayrıca Galaxy Wearable uygulamasında bulunan "Saat hakkında" menüsüyle de güncellemenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.



    https://doc.samsungmobile.com/SM-R820/XAR/doc.html Yorum Yaz
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    OzanErdal1986 2 gün
    gayet güzel ve başarılı . ben kullanıyorum daha sorun yaşatmadı hiçbir konuda . tavsiye ederim
    Yanıtla +1
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    AskN0More 2 gün emrhyldrm
    Geçen gün mağazada inceledim. Tasarımı çok şık ama hala biraz fazla zarif... Yani erkek bileğinde biraz zayıf gözüküyor gibi geldi. Dijital yani dokunmatik çerçeve iyi çalışıyor. Ilk birkaç saniye afallıyorsun ama sonra alışılıyor. Ekranin buyumesi iyi olmus. Ilki erkek icin resmen kucucuktu. Sensörler daha iyi çalışıyor ilk versiyona gore.. görüşlerim şimdilik bunlar.. Gear Sporttan geçmeye değermi ona emin olamadım. Bütçeye bağlı. Bence bir nesil daha bekle. Masraf yapmaya degecek bir fark hissedeceğini sanmam.
    Yanıtla +2
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    emrhyldrm 2 gün
    Kullanan var mı ? Nasıl cihaz arkadaşlar ? Gear Sport'tan geçmeyi düşünüyorum.
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