Samsung Galaxy Z Fold 4'ün kılıf resimleri paylaşıldı

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 4 hakkında çıkan söylentiler tüm hızıyla devam ediyor. Yakın bir zamanda yapılan Twitter paylaşımı ise uzun zamandır beklenen Samsung Galaxy Z Fold 4'ün boyutlarını ve tasarımını ortaya çıkardı.
Samsung Galaxy Z Fold 4, selefine göre iyileştrilmiş bir en boy oranına sahip olabilir
Yukarıdaki Twitter paylaşımında, sol tarafta Samsung Galaxy Z Fold 4'ün şeffaf kılıfı, sağ tarafta ise Samsung Galaxy Z Fold 3'ün şeffaf kılıfı bulunmakta. Bu sızıntı kılıf tasarımına göreyse Samsung Galaxy Z Fold 4'ün, selefine göre oldukça benzer bir kamera tasarımına sahip olması, daha geniş ve daha kısa bir en boy oranıyla gelmesi oldukça muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
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