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    Samsung Galaxy Z Fold 4'ün kılıf resimleri paylaşıldı

    Ice Universe'in yakın bir zamanda yaptığı Twitter paylaşımındaki şeffaf kılıf görselleri, Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 4'ün tasarımını gözler önüne serdi.
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    Samsung Galaxy Z Fold 4'ün kılıf resimleri paylaşıldı
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    Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 4 hakkında çıkan söylentiler tüm hızıyla devam ediyor. Yakın bir zamanda yapılan Twitter paylaşımı ise uzun zamandır beklenen Samsung Galaxy Z Fold 4'ün boyutlarını ve tasarımını ortaya çıkardı.

    Samsung Galaxy Z Fold 4, selefine göre iyileştrilmiş bir en boy oranına sahip olabilir

    Yukarıdaki Twitter paylaşımında, sol tarafta Samsung Galaxy Z Fold 4'ün şeffaf kılıfı, sağ tarafta ise Samsung Galaxy Z Fold 3'ün şeffaf kılıfı bulunmakta. Bu sızıntı kılıf tasarımına göreyse Samsung Galaxy Z Fold 4'ün, selefine göre oldukça benzer bir kamera tasarımına sahip olması, daha geniş ve daha kısa bir en boy oranıyla gelmesi oldukça muhtemel.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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