Tam Boyutta Gör

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 4 hakkında çıkan söylentiler tüm hızıyla devam ediyor. Yakın bir zamanda yapılan Twitter paylaşımı ise uzun zamandır beklenen Samsung Galaxy Z Fold 4'ün boyutlarını ve tasarımını ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy Z Fold 4'ün kamera özellikleri ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Samsung Galaxy Z Fold 4, selefine göre iyileştrilmiş bir en boy oranına sahip olabilir

Yukarıdaki Twitter paylaşımında, sol tarafta Samsung Galaxy Z Fold 4'ün şeffaf kılıfı, sağ tarafta ise Samsung Galaxy Z Fold 3'ün şeffaf kılıfı bulunmakta. Bu sızıntı kılıf tasarımına göreyse Samsung Galaxy Z Fold 4'ün, selefine göre oldukça benzer bir kamera tasarımına sahip olması, daha geniş ve daha kısa bir en boy oranıyla gelmesi oldukça muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy Z Fold 4'ün kılıf resimleri paylaşıldı