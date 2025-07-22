Galaxy Z Fold 7'nin katlanabilir ekranı, Fold 6'dan 2,5 kat daha dayanıklı!

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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Z Fold 7, serisinin en ince modeli olmasına rağmen selefinden daha dayanıklı bir gövdeye sahip. Aynı dayanıklılık ekran için de geçerli. Samsung Display, Fold 7'nin katlanabilir ekranının 500.000'den fazla katlanmaya dayanıklı olduğunu ve bunun sertifikalandırıldığını duyurdu. Bu değer, 200.000 katlanmaya dayanıklı olan Galaxy Z Fold 6'dan 2,5 kat daha yüksek.

Günlük kullanımda 10 yıldan fazla dayanabiliyor

Samsung Display, Galaxy Z Fold 7'nin OLED panelinin dayanıklılık testinin Bureau Veritas isimli sertifikasyon şirketi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. 500.000 katlamaya kadar dayanıklılık sunan panel, normal kullanıcılar için günlük kullanımda 10 yıldan fazla dayanabiliyor. Yoğun kullanıcılar için ise, telefonu günde 200 kez katlamaları durumunda en az 6 yıl dayanması bekleniyor.

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Samsung, ekranın dayanıklılığındaki bu artışın, %50 daha kalın Ultra İnce Cam (UTG) koruyucu katmandan ve bu katman ile OLED paneli birbirine bağlayan yeni formüle sahip yüksek elastik özellikli yapıştırıcıdan kaynaklandığını belirtiyor. Ayrıca, şoku ekrana eşit şekilde yayan yeni bir düzleştirme yapısı bulunuyor ve tüm bunlar yüksek mukavemetli bir titanyum plakanın üzerinde yer alıyor.

Fransız Bureau Veritas şirketi, Galaxy Z Fold 7'nin OLED panel dayanıklılık testini 13 gün boyunca 25°C sıcaklıkta gerçekleştirdi. Diğer birçok Çinli akıllı telefon üreticisi katlanabilir telefonlarının dayanıklılık ölçümlerini kendi laboratuvarlarından elde ettikleri verilerle duyuruyor. Samsung'un dayanıklılık iddiası, üçüncü taraf bir kuruluşun ölçümlerine dayandığı için daha güvenilir olduğunu söyleyebiliriz.

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