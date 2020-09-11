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    Samsung Galaxy Z Fold2'yi ön siparişle satın alanlara 1.299 TL değerinde Galaxy Buds Live hediye!

    Samsung Galaxy Z Fold2 ön siparişe sunuldu. Ön siparişle satın alan müşterilere 1299 TL değerinde Galaxy Buds Live kulaklık hediye ediliyor.
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    Cep Telefonları
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    Samsung Galaxy Z Fold2'yi ön siparişle satın alanlara 1.299 TL değerinde Galaxy Buds Live hediye!

    Samsung’un geçtiğimiz gün tanıtımını yaptığı katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu Galaxy Z Fold2’yi ön siparişe sundu. 2 Ekim 2020’ye kadar ön siparişle satın alan müşteriler, Galaxy Z Fold2’ye  1.299TL değerindeki Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık hediyesiyle sahip olabilecek.

    Galaxy Z Fold 2’nin tavsiye edilen satış fiyatı 19 bin 999 TL olarak belirlendi. Mystic Black ve Mystic Bronze olarak iki renk seçeneği de Türkiye’deki müşterilerin beğenisine sunuldu.

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    Galaxy Buds Live hediye

    Samsung Online Mağaza veya kampanyaya katılan fiziksel, online mağazalardan Galaxy Z Fold2’yi satın alan müşterilere Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık hediye edilecek. Samsung, bu hediyenin yanı sıra Galaxy Z Fold2 sahipleri için “Galaxy Z Premier Service” hizmeti de sunuyor. Bu servis ile en iyi cihaz deneyimini sağlamak adına tasarlanan özel müşteri servisi hizmeti verilecek. Galaxy Z Serisine özel, 7/24 ulaşılabilen Çağrı Merkezi için müşterilerin 0850 222 0 847 numaralı hattı araması yeterli oluyor.   Ayrıca yine bu hizmet kapsamında ücretsiz “Moto Kurye Hizmeti” de verilecek. Bu hizmet sayesinde Galaxy Z Fold2 sahipleri bulundukları yerden ayrılmadan Samsung Servislerinden yararlanabilecek. Moto Kurye, cihazları belirtilen adresten alıp servise teslim ediyor ve gerekli işlemlerden sonra tekrar adresinize getiriyor. Bunlara ek olarak Galaxy Z Fold2 sahiplerine 1 yıl boyunca Ekran Koruma Desteği de sunulacak. Bu teklif ile ekran değişimi  999 TL’lik özel fiyatla gerçekleştirilebilecek.* 

    Galaxy Z Fold2 ön siparişi vermek için: https://shop.samsung.com/tr/galaxy-fold-2?product_id=4307

    “Galaxy Z Premier Service” hakkında daha fazla bilgi için:

    https://www.samsung.com/tr/support/galaxy-z-premier-service/

    *Tavsiye edilen satış fiyatıdır. KDV dahildir.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    borukuzen (faruk puka) 3 sa. (düzenlendi)
    Çok param olsa da asla kullanmak istemeyeceğim bir cihaz
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    por favor (ssena arıkuşu) 5 sa.
    20 bin liraya doğan slx araba alıyorlar.
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    fuckulteli 5 sa.
    Buds'ı 1000 liraya satsam....
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    volcy123 6 sa. (düzenlendi)
    on dokuz bin dokuz yuz doksan dokuz turk lirasi
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    clarq26 (Emre Bayram) 7 sa.
    eeeee bi zahmet boş boş telefonuda vermez yani
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