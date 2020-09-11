Samsung Galaxy Z Fold2'yi ön siparişle satın alanlara 1.299 TL değerinde Galaxy Buds Live hediye!

Samsung’un geçtiğimiz gün tanıtımını yaptığı katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu Galaxy Z Fold2’yi ön siparişe sundu. 2 Ekim 2020’ye kadar ön siparişle satın alan müşteriler, Galaxy Z Fold2’ye 1.299TL değerindeki Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık hediyesiyle sahip olabilecek.

Galaxy Z Fold 2’nin tavsiye edilen satış fiyatı 19 bin 999 TL olarak belirlendi. Mystic Black ve Mystic Bronze olarak iki renk seçeneği de Türkiye’deki müşterilerin beğenisine sunuldu.

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Galaxy Buds Live hediye

Samsung Online Mağaza veya kampanyaya katılan fiziksel, online mağazalardan Galaxy Z Fold2’yi satın alan müşterilere Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık hediye edilecek. Samsung, bu hediyenin yanı sıra Galaxy Z Fold2 sahipleri için “Galaxy Z Premier Service” hizmeti de sunuyor. Bu servis ile en iyi cihaz deneyimini sağlamak adına tasarlanan özel müşteri servisi hizmeti verilecek. Galaxy Z Serisine özel, 7/24 ulaşılabilen Çağrı Merkezi için müşterilerin 0850 222 0 847 numaralı hattı araması yeterli oluyor. Ayrıca yine bu hizmet kapsamında ücretsiz “Moto Kurye Hizmeti” de verilecek. Bu hizmet sayesinde Galaxy Z Fold2 sahipleri bulundukları yerden ayrılmadan Samsung Servislerinden yararlanabilecek. Moto Kurye, cihazları belirtilen adresten alıp servise teslim ediyor ve gerekli işlemlerden sonra tekrar adresinize getiriyor. Bunlara ek olarak Galaxy Z Fold2 sahiplerine 1 yıl boyunca Ekran Koruma Desteği de sunulacak. Bu teklif ile ekran değişimi 999 TL’lik özel fiyatla gerçekleştirilebilecek.*

Galaxy Z Fold2 ön siparişi vermek için: https://shop.samsung.com/tr/galaxy-fold-2?product_id=4307

“Galaxy Z Premier Service” hakkında daha fazla bilgi için:

https://www.samsung.com/tr/support/galaxy-z-premier-service/

*Tavsiye edilen satış fiyatıdır. KDV dahildir.

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