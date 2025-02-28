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    Apple yöneticilerinden iPhone 16e’deki MagSafe eksikliği için şaşırtan savunma

    iPhone 16e, uzun zamandır büyük bir merakla bekleniyordu. Kısa süre önce tanıtımı yapılan yeni telefon birçok açıdan beğenilse de MagSafe eksikliği nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

    Apple, iPhone 16e'de MagSafe'e neden yer vermedi?

    Apple, uygun fiyatlı iPhone serisini yenileyerek iPhone 16e modelini satışa sundu. Yeni model, önceki nesillere göre daha modern bir tasarıma kavuşurken, düz kenarları, daha ince çerçeveleri ve çentikli ekranıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, iPhone 15 serisiyle gelen Eylem Düğmesi de bu modelde yerini alıyor. Ancak cihaz, beklenmedik bir eksiklikle geliyor: MagSafe desteği yok.

    Her ne kadar iPhone 16e, kablosuz şarj özelliğine sahip olsa da, yalnızca 7.5W hızında şarj edilebiliyor ve MagSafe’in manyetik hizalama sistemi bulunmuyor. Apple, bu kararın arkasında kullanıcı alışkanlıklarının yattığını belirtiyor. Şirket yetkililerine göre, bu modelin hedef kitlesi ağırlıklı olarak cihazlarını kabloyla şarj eden kişilerden oluşuyor.

    Bununla birlikte, MagSafe’in sadece şarj için değil, aksesuar kullanımı açısından da önemli olduğu biliniyor. Telefon cüzdanları, manyetik kılıflar ve taşınabilir bataryalar gibi aksesuarlarla entegre çalışan sistemin bu modelde olmaması, bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir. Yine de MagSafe deneyimini yaşamak isteyenler için bir alternatif var: Manyetik uyumlu kılıflar, aksesuar kullanımına olanak tanıyabiliyor ancak şarj hızını artırmıyor.

    iPhone 16e, 128 GB depolama alanına sahip modeliyle 599 dolardan satışa sunulurken, en üst seviye 512 GB versiyonu 899 dolara kadar çıkıyor. Tasarım açısından günümüz iPhone modelleriyle uyumlu hale gelen bu yeni cihaz, bazı eksikliklerine rağmen uygun fiyatlı bir iPhone arayanlar için cazip bir seçenek olabilir.

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