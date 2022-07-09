Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün resmi kılıfları ortaya çıktı

Yakında tanıtılacak olan Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro'nun görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için resmi Samsung kılıfları da ortaya çıktı.
İşte Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 kılıfları
Galaxy Z Flip 4 için çeşitli renklerde silikon halka kılıf, şeffaf kılıf, deri kılıf, kayışlı silikon kılıf ve şeffaf ince kılıf seçenekleri mevcut olacak. Seleflerine göre tasarımlarında büyük değişikler olmayan cihazların kılıfları 50 dolarla 150 dolar arasında bir fiyat bandına sahip olacak.
Galaxy Z Fold 4 kılıfları ise çeşitli renklerde deri kılıf, S Pen tutuculu kılıf, silikon kulplu kılıf ve ayakta duran kılıftan oluşuyor. Samsung ayrıca cihaz için bir ekran koruyucu da satabilir. Ne yazık ki, durum aynı zamanda Galaxy Z Fold 4'ün daha önce söylenti olan bir S Pen yuvasına sahip olmayacağını da doğrulamakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...