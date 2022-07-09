Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün resmi kılıfları ortaya çıktı

Yakında tanıtılacak olan Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro'nun görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için resmi Samsung kılıfları da ortaya çıktı.

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İşte Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 kılıfları

Galaxy Z Flip 4 için çeşitli renklerde silikon halka kılıf, şeffaf kılıf, deri kılıf, kayışlı silikon kılıf ve şeffaf ince kılıf seçenekleri mevcut olacak. Seleflerine göre tasarımlarında büyük değişikler olmayan cihazların kılıfları 50 dolarla 150 dolar arasında bir fiyat bandına sahip olacak.

Galaxy Z Fold 4 kılıfları ise çeşitli renklerde deri kılıf, S Pen tutuculu kılıf, silikon kulplu kılıf ve ayakta duran kılıftan oluşuyor. Samsung ayrıca cihaz için bir ekran koruyucu da satabilir. Ne yazık ki, durum aynı zamanda Galaxy Z Fold 4'ün daha önce söylenti olan bir S Pen yuvasına sahip olmayacağını da doğrulamakta.

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Samsung Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ün kılıfları yayınlandı