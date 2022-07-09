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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün resmi kılıfları ortaya çıktı

    Yakında tanıtılacak olan Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün resmi kılıfları ortaya çıktı. Selefine kıyasla benzer bir tasarımla gelecek cihazların kılıfların fiyatı 50 dolardan başlayacak.
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    Samsung Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ün kılıfları yayınlandı

    Yakında tanıtılacak olan Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro'nun görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için resmi Samsung kılıfları da ortaya çıktı.

    İşte Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 kılıfları

    Samsung Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ün kılıfları yayınlandı

    Galaxy Z Flip 4 için çeşitli renklerde silikon halka kılıf, şeffaf kılıf, deri kılıf, kayışlı silikon kılıf ve şeffaf ince kılıf seçenekleri mevcut olacak. Seleflerine göre tasarımlarında büyük değişikler olmayan cihazların kılıfları 50 dolarla 150 dolar arasında bir fiyat bandına sahip olacak. 

    Samsung Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ün kılıfları yayınlandı

    Galaxy Z Fold 4 kılıfları ise çeşitli renklerde deri kılıf, S Pen tutuculu kılıf, silikon kulplu kılıf ve ayakta duran kılıftan oluşuyor. Samsung ayrıca cihaz için bir ekran koruyucu da satabilir. Ne yazık ki, durum aynı zamanda Galaxy Z Fold 4'ün daha önce söylenti olan bir S Pen yuvasına sahip olmayacağını da doğrulamakta.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 17 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 17 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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