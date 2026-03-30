Vivo X300 Ultra tanıtıldı: Eksiksiz kamera deneyimi!

Vivo X300 Ultra neler sunuyor?
Vivo X300 Ultra'nın kamera sistemi, yine 14mm ultra geniş açı, 35mm ana kamera ve 85mm telefoto kombinasyonundan oluşuyor. Ultra geniş açı kamerada 1/1.28 inçlik büyük sensör korunurken, telefoto kamera tarafında önemli bir güncelleme yapılmış. 200 MP çözünürlüğe ve 1/1.4 inç sensör boyutuna sahip bu kamera, Samsung’un yeni ISOCELL HP0 sensörünü kullanıyor. Bu sayede otomatik odaklama performansı ciddi şekilde artırılmış. Vivo, kameranın saniyede 60 odak güncellemesi yapılabildiğini belirtiyor. Ayrıca enerji tüketimi düşürülmüş ve 3° gimbal seviyesinde optik sabitleme ile CIPA 7.0 stabilizasyon derecesi sunuluyor. Ancak lensin diyafram değeri f/2.27’den f/2.67’ye gerileyerek daha az ışık alır hale gelmiş.
Video tarafında da önemli yenilikler bulunuyor. Tüm odak uzunluklarında optik görüntü sabitleme sunulurken, 3D LUT desteği sayesinde profesyonel renk profilleri cihaza aktarılabiliyor. Ayrıca çoklu odak uzunluklarında 4K 120 fps 10-bit Log video kaydı mümkün hale geliyor. Vivo’nun Log formatı, profesyonel post-prodüksiyon süreçlerinde kullanılan ACES iş akışıyla da uyumlu.
Donanım tarafında cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcsinden güç alıyor ve 12 GB ile 16 GB RAM seçenekleri sunuyor. 6.600 mAh kapasiteli batarya, 100W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geliyor.
Vivo X300 Ultra fiyatı
İlk etapta Çin’de satışa sunulacak olan modelin daha sonra global pazarlara da açılması planlanıyor. Bu, Ultra serisi için bir ilk olacak. Dolayısıyla cihazın ülkemizde de satışa sunulma olasılığı bulunuyor. Yeşil, gümüş ve siyah renk seçeneklerine sahip cihaz; 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB ve uydu iletişim destekli 16 GB/1 TB versiyonlarla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Cihazın başlangıç modeli 6.999 yuan (1.013 dolar) iken, en üst versiyonda fiyat 8.999 yuana (1.302 dolar) kadar çıkıyor.
Vivo X300 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.82 inç, 1440 x 3168 piksel, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Bellek: 12 GB / 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Arka kamera: 200 MP, f/1.9 (ana kamera) + 50 MP, f/2.0 (ultra geniş açı) + 200 MP f/2.7, 3.7x zum, (periskop telefoto)
- Ön kamera: 50 MP, f/2.5
- Batarya: 6600 mAh, 100W kablolu, 40W kablosuz şarj, ters şarj
- Yazılım: Android 16, OriginOS 6
- Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4
- Boyut ve ağırlık: 163 x 76,8 x 8,2 mm, 232 g
- Diğer: IP68/IP69 su ve toza dayanıklılık, ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik)