Samsung-Giorgio Armani B7620, kasım ayında 729€'dan Almanya pazarına giriş yapıyor

Kısa süre önce Samsung ve Giorgio Armani tarafından Milan'da düzenlenen etkinlik kapsamında duyurulan Windows Mobile 6.5 işletim sistemli B7620, kasım ayında Almanya pazarına giriş yapıyor.

118.5 x 58.3 x 16.4 mm boyutlarında, 164 gram ağırlığında tasarımı ve kızaklı QWERTY klavyesiyle ön plana çıkan B7620'nin teknik özelliklerine kısaca göz gezdirecek olursak Windows Mobile 6.5 işletim sistemi, 800 MHz saat hızında işlemci, 3.5 inç 480x800 piksel dokunmatik AMOLED ekran, dört band GSM - HSDPA şebekesi desteği, 8 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, WI-FI, GPS, Bluetooth v2.0, 5 megapiksel kamera, Opera v9.5 yazılımı dikkat çekmekte.

Samsung - Giorgio Armani B7620'nin kasım ayından itibaren 729 Euro civarında satışa sunulması planlanıyor. Akıllı telefonun 2010 yılından önce diğer ülkelerde de yaygınlaşacağı öngörülüyor.