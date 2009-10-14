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Samsung-Giorgio Armani B7620, kasım ayında 729€'dan Almanya pazarına giriş yapıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,6b
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11
Diğer
knight
Haber Editörü
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Kısa süre önce Samsung ve Giorgio Armani tarafından Milan'da düzenlenen etkinlik kapsamında duyurulan Windows Mobile 6.5 işletim sistemli B7620, kasım ayında Almanya pazarına giriş yapıyor.

118.5 x 58.3 x 16.4 mm boyutlarında, 164 gram ağırlığında tasarımı ve kızaklı QWERTY klavyesiyle ön plana çıkan B7620'nin teknik özelliklerine kısaca göz gezdirecek olursak Windows Mobile 6.5 işletim sistemi, 800 MHz saat hızında işlemci, 3.5 inç 480x800 piksel dokunmatik AMOLED ekran, dört band GSM - HSDPA şebekesi desteği, 8 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, WI-FI, GPS, Bluetooth v2.0, 5 megapiksel kamera, Opera v9.5 yazılımı dikkat çekmekte.

Samsung - Giorgio Armani B7620'nin kasım ayından itibaren 729 Euro civarında satışa sunulması planlanıyor. Akıllı telefonun 2010 yılından önce diğer ülkelerde de yaygınlaşacağı öngörülüyor.


http://www.samsungmobile.de/footer/press/pressReleasesView.do?pressNo=3343 Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
benim çok hoşuma gitti almayı düşünüyorum da kafamı karıştıran hafızasının kendi kendine sıfırlanması acaba dogrumu?
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sharapnell 10 yıl
Ne özgüveni arkadaşım, cebindeki telefonla mı kendi değerini ölçüyorsun sen?
+100
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se(dd)at 10 yıl
tel güzel ama
SonyEricsson bölümünde ne işi var ?
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Miasmus 10 yıl
adama acaip bir özgüven gelir bu cebinde olunca :D
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colthan 10 yıl
Tamamen n97 çakması gibi duruyor. Ne özgüveni arkadaşım, cebindeki telefonla mı kendi değerini ölçüyorsun sen?
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gun 10 yıl
Kaç yıl oldu ilk defa Windows Mobile için şöyle görünce alınası bir tasarım yapmayı başarmışlar.
Elinize alınca ekrandaki öğeleride düzgün seçersek yada temin ederlerse insanların ne kazma ama teknolojik cihaz demelerinden kurtulunması için birebir.
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