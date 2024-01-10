AMOLED ekranlı Samsung Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G Türkiye'de satışa çıktı

- Samsung Galaxy A15 fiyatı
- Samsung Galaxy A15 5G fiyatı
- Samsung Galaxy A25 5G fiyatı
- Samsung Galaxy A15 özellikleri
- Samsung Galaxy A25 5G özellikleri
- Yorumlar
Galaxy A15 ve Galaxy A15 5G modellerinin fiyatı öğrencilere vergisiz telefon indirimi limitinin (9.500 TL) altında kalmış. Böylelikle üniversite öğrencileri tarafından indirimli olarak alınabiliyor. Galaxy A25 5G modelinin fiyatı ise bu limitin üstünde kalmış.
Galaxy A15'in 4G LTE destekli versiyonunda Mediatek Helio G99 yonga seti kullanılırken, Galaxy A15 5G modelinde MediaTek Dimensity 6100 Plus yonga setine yer veriliyor. Yonga seti ve 5G desteği dışında her iki telefonun da özellikleri aynı.
Samsung Galaxy A15 fiyatı
Galaxy A15 128 GB 4 GB: 8.499 TL
Samsung Galaxy A15 5G fiyatı
Galaxy A15 5G 128 GB 4 GB: 8.999 TL
Galaxy A15 5G 256 GB 6 GB: 9.999 TL
Samsung Galaxy A25 5G fiyatı
Galaxy A15 5G 128 GB 6 GB: 11.999 TL
Galaxy A15 5G 256 GB 6 GB: 12.999 TL
Samsung Galaxy A15 özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 160,1 x 76,8 x 8,4 mm, 200 gr
- Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB / 256GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Android 14, One UI 6.0
Samsung Galaxy A25 5G özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 161 x 76,5 x 8,3 mm, 197 g
- Ekran: 6.5 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Süper AMOLED
- İşlemci: Samsung Exynos 1280
- Bellek: 6GB/8GB RAM
- Depolama: 128GB
- Arka kamera: 50MP OIS (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Android 14, One UI 6.0
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.