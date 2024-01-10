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    AMOLED ekranlı Samsung Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G Türkiye'de satışa çıktı

    Samsung'un giriş-orta seviyeye yönelik yeni akıllı telefonları Galaxy A15, Galaxy A15 5G ve Galaxy A25 5G Türkiye'de satışa çıktı. Böylelikle telefonların Türkiye fiyatı belli oldu.
    Samsung Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 10 bin TL civarındaki fiyatı ve AMOLED ekranıyla dikkat çeken yeni telefonları Türkiye'de satışa sunuldu. Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A15 5G ve Samsung Galaxy A25 5G Türkiye fiyatı belli oldu.

    Galaxy A15 ve Galaxy A15 5G modellerinin fiyatı öğrencilere vergisiz telefon indirimi limitinin (9.500 TL) altında kalmış. Böylelikle üniversite öğrencileri tarafından indirimli olarak alınabiliyor. Galaxy A25 5G modelinin fiyatı ise bu limitin üstünde kalmış.

    Galaxy A15'in 4G LTE destekli versiyonunda Mediatek Helio G99 yonga seti kullanılırken, Galaxy A15 5G modelinde MediaTek Dimensity 6100 Plus yonga setine yer veriliyor. Yonga seti ve 5G desteği dışında her iki telefonun da özellikleri aynı.

    Samsung Galaxy A15 fiyatı

    Galaxy A15 128 GB 4 GB: 8.499 TL

    Samsung Galaxy A15 5G fiyatı

    Galaxy A15 5G 128 GB 4 GB: 8.999 TL

    Galaxy A15 5G 256 GB 6 GB: 9.999 TL

    Samsung Galaxy A25 5G fiyatı

    Galaxy A15 5G 128 GB 6 GB: 11.999 TL

    Galaxy A15 5G 256 GB 6 GB: 12.999 TL

    Samsung Galaxy A15 özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 160,1 x 76,8 x 8,4 mm, 200 gr
    • Ekran: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G)
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB / 256GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.0

    Samsung Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy A25 5G özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 161 x 76,5 x 8,3 mm, 197 g
    • Ekran: 6.5 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Süper AMOLED
    • İşlemci: Samsung Exynos 1280
    • Bellek: 6GB/8GB RAM
    • Depolama: 128GB
    • Arka kamera: 50MP OIS (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.0

    Samsung Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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