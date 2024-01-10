AMOLED ekranlı Samsung Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G Türkiye'de satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung'un 10 bin TL civarındaki fiyatı ve AMOLED ekranıyla dikkat çeken yeni telefonları Türkiye'de satışa sunuldu. Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A15 5G ve Samsung Galaxy A25 5G Türkiye fiyatı belli oldu.

Galaxy A15 ve Galaxy A15 5G modellerinin fiyatı öğrencilere vergisiz telefon indirimi limitinin (9.500 TL) altında kalmış. Böylelikle üniversite öğrencileri tarafından indirimli olarak alınabiliyor. Galaxy A25 5G modelinin fiyatı ise bu limitin üstünde kalmış.

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Galaxy A15'in 4G LTE destekli versiyonunda Mediatek Helio G99 yonga seti kullanılırken, Galaxy A15 5G modelinde MediaTek Dimensity 6100 Plus yonga setine yer veriliyor. Yonga seti ve 5G desteği dışında her iki telefonun da özellikleri aynı.

Samsung Galaxy A15 fiyatı

Galaxy A15 128 GB 4 GB: 8.499 TL

Samsung Galaxy A15 5G fiyatı

Galaxy A15 5G 128 GB 4 GB: 8.999 TL

Galaxy A15 5G 256 GB 6 GB: 9.999 TL

Samsung Galaxy A25 5G fiyatı

Galaxy A15 5G 128 GB 6 GB: 11.999 TL

Galaxy A15 5G 256 GB 6 GB: 12.999 TL

Samsung Galaxy A15 özellikleri

Boyut ve ağırlık: 160,1 x 76,8 x 8,4 mm, 200 gr

160,1 x 76,8 x 8,4 mm, 200 gr Ekran : 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED

: 6.5 inç, FHD+, 90Hz, 800 nit, Süper AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G)

: MediaTek Dimensity 6100 Plus(5G), Mediatek Helio G99 (4G) Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB / 256GB

: 128GB / 256GB Arka kamera : 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)

: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik) Ön kamera : 13MP

: 13MP Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Yazılım: Android 14, One UI 6.0

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Samsung Galaxy A25 5G özellikleri

Boyut ve ağırlık: 161 x 76,5 x 8,3 mm, 197 g

161 x 76,5 x 8,3 mm, 197 g Ekran : 6.5 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Süper AMOLED

: 6.5 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit, Süper AMOLED İşlemci : Samsung Exynos 1280

: Samsung Exynos 1280 Bellek : 6GB/8GB RAM

: 6GB/8GB RAM Depolama : 128GB

: 128GB Arka kamera : 50MP OIS (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik)

: 50MP OIS (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (derinlik) Ön kamera : 13MP

: 13MP Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Yazılım: Android 14, One UI 6.0

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Samsung Galaxy A15 ve Galaxy A25 5G Türkiye fiyatı açıklandı