Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Fit 3 Türkiye'de satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung'un bu hafta tanıtımını yaptığı yeni akıllı saati Samsung Galaxy Fit 3, Türkiye'de satışa sunuldu. Samsung'un online mağazasından, e-ticaret sitelerinden ve teknoloji marketlerinden satın alabilirsiniz.

Galaxy Fit 3 fiyatı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Fit 3, 2.899 TL fiyatı ile satışa çıktı. Müşterilere gri, gümüş ve pembe renk seçenekleri sunuluyor. Samsung Shop'tan satın alan müşterilere yeşil veya turuncu renkte kordon hediye ediliyor.

Büyük ekran, yeni tasarım

Galaxy Fit 3, 2020’te çıkan Galaxy Fit 2’ye kıyasla %45 daha büyük ekranı ile dikkat çekiyor. 1,6 inç renkli 256x402 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran ile gelen saat, 101 farklı spor modunu takip edebiliyor. 6 farklı spor modunda otomatik takip özelliği sunuluyor. Düşme algılama özelliği ile dikkat çekiyor. Tek şarjla 13 güne kadar kullanım sunuyor.

Samsung Galaxy Fit 3 tanıtıldı: İşte özellikleri 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Fit 3 özellikleri

Ekran: 1.6 inç, 256x402, 302ppi, AMOLED

Bellek ve depolama: 16MB + 256MB

Batarya: 208 mAh

Boyut ve ağırlık: 42.9 x 28.8 x 9.9mm, 36.8 g

Antrenman modu: 101 mod + 6 otomatik takip

Renk: Gri, gümüş, pembe

Malzeme: 2.5D cam (ekran), Alüminyum (gövde)

Kontrol: Dokunmatik + 1 yan düğme

Dayanıklılık: 50 metre, IP68

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Samsung Galaxy Fit 3 Türkiye'de satışa çıktı: Galaxy Fit 3 fiyatı