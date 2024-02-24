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    Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Fit 3 Türkiye'de satışa çıktı

    Samsung'un 1,6 inçlik büyük ekranı ile dikkat çeken yeni akıllı saati Samsung Galaxy Fit 3 Türkiye'de satışa sunuldu. Samsung Galaxy Fit 3 fiyatı ve özellikleri neler?
    Samsung Galaxy Fit 3 Türkiye'de satışa çıktı: Galaxy Fit 3 fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bu hafta tanıtımını yaptığı yeni akıllı saati Samsung Galaxy Fit 3, Türkiye'de satışa sunuldu. Samsung'un online mağazasından, e-ticaret sitelerinden ve teknoloji marketlerinden satın alabilirsiniz.

    Galaxy Fit 3 fiyatı

    Samsung Galaxy Fit 3 Türkiye'de satışa çıktı: Galaxy Fit 3 fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Fit 3, 2.899 TL fiyatı ile satışa çıktı. Müşterilere gri, gümüş ve pembe renk seçenekleri sunuluyor. Samsung Shop'tan satın alan müşterilere yeşil veya turuncu renkte kordon hediye ediliyor.

    Büyük ekran, yeni tasarım

    Galaxy Fit 3, 2020’te çıkan Galaxy Fit 2’ye kıyasla %45 daha büyük ekranı ile dikkat çekiyor. 1,6 inç renkli 256x402 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran ile gelen saat, 101 farklı spor modunu takip edebiliyor. 6 farklı spor modunda otomatik takip özelliği sunuluyor. Düşme algılama özelliği ile dikkat çekiyor. Tek şarjla 13 güne kadar kullanım sunuyor.

    Samsung Galaxy Fit 3 özellikleri

    • Ekran: 1.6 inç, 256x402, 302ppi, AMOLED
    • Bellek ve depolama: 16MB + 256MB
    • Batarya: 208 mAh
    • Boyut ve ağırlık: 42.9 x 28.8 x 9.9mm, 36.8 g
    • Antrenman modu: 101 mod + 6 otomatik takip
    • Renk: Gri, gümüş, pembe
    • Malzeme: 2.5D cam (ekran), Alüminyum (gövde)
    • Kontrol: Dokunmatik + 1 yan düğme
    • Dayanıklılık: 50 metre, IP68
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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