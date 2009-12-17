Samsung i8000 Omnia II beyazlara büründü

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un Windows Mobile işletim sistemini kullanan modeli i8000 Omnia II'ye beyaz renk seçeneği eklendi.

Samsung S3C6410 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alan Omnia II, quadband GSM - triband HSDPA şebekesi desteği, 3.7 inç 480x800 piksel 65.536 renk dokunmatik AMOLED ekran, TouchWIZ v2.0 arayüzü, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 5 megapiksel kamera, led flaş, otomatik odaklama, yüz algılama teknolojisi, görüntü stabilizasyon sistemi, geo-tagging, 720x480@30 FPS video kaydı, DLNA, WI-FI, Bluetooth, A2DP profili, GPS, tv çıkışı, RDS'li FM radyo, Divx / Xvid oynatabilme gibi zengin özellik listesine sahip.

Beyaz renkli Omnia II'nin ne zaman yüzünü göstereceğine ilişkin detay ise henüz verilmedi.