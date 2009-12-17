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Samsung i8000 Omnia II beyazlara büründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
59,3b
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15
Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un Windows Mobile işletim sistemini kullanan modeli i8000 Omnia II'ye beyaz renk seçeneği eklendi.

Samsung S3C6410 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alan Omnia II, quadband GSM - triband HSDPA şebekesi desteği, 3.7 inç 480x800 piksel 65.536 renk dokunmatik AMOLED ekran, TouchWIZ v2.0 arayüzü, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 5 megapiksel kamera, led flaş, otomatik odaklama, yüz algılama teknolojisi, görüntü stabilizasyon sistemi, geo-tagging, 720x480@30 FPS video kaydı, DLNA, WI-FI, Bluetooth, A2DP profili, GPS, tv çıkışı, RDS'li FM radyo, Divx / Xvid oynatabilme gibi zengin özellik listesine sahip.

Beyaz renkli Omnia II'nin ne zaman yüzünü göstereceğine ilişkin detay ise henüz verilmedi.


http://www.gsmarena.com/samsung_omnia_ii_gets_white_and_enjoys_some_hacked_sense_ui-news-1329.php Yorum Yaz
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sebokolik67 9 yıl
bnde siyah var beyaz yapılamıo herlde dimi yhaa :((
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar özelliklerini araştırırken birkaç sitede 2gb olanlarında tv çıkışı olmadıını ve telefonun 117gram olduunu gördüm 16gb olanlarındada tv çıkışının olduunu ve telefonun 129 gram olduunu gördüm bu gerçei yansıtıomu ? eğer doğruysa bu fark okadar fiyat farkına deermi ?? tşkkrler şimdiden
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hayyaatt 9 yıl
beyaz karizmatik olmus ama en iyisi i8910.
keske omnia HD ninde beyazını yapsalar.Zaten İ8910 süper ,Oz aman tadından yenmez.Neyse buda idare eder:))
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tgezer 9 yıl
güzel olmuş .. beyaz ve siyah her zaman karizmatik oluyor ..

bu arada BJK lı değilim
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cenkyyy 9 yıl
bu ne ya bu telefonu Anneme telefon alırken inceleme fırastı buldum 5 dakika tahammül edebildim samsung samsung 40 fırın ekmek yesen iphone un yanına yaklaşamassın !!
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