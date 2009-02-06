Samsung i900 Omnia'ya mor renk seçeneği eklendi

Samsung Mobile, i900 Omnia modeline mor renk seçeneğini eklemeye hazırlanıyor.
Daha çok bayan kullanıcıların ilgi göstereceğini düşündüğümüz mor renkli i900'ün teknik özellikleri beyaz ve siyah versiyonlara göre herhangi bir farklılık göstermezken kutu içeriğinde ve yazılımda ufak değişikliklere gidilmiş. Akıllı telefonla beraber tv out kablosunun hediye ediliyor. Bunun dışında telefonun ana ekranındaki widget sayısı arttırılmış; mySpace, Facebook, Flickr gibi popüler sitelerin sunucuları telefona eklenmiş. Böylece sitelere erişim daha pratik hale gelmiş. Omnia'nın bu ayın sonuna doğru 600$ seviyesinde ilk olarak İtalya'da vitrinleri süslemesi bekleniyor. Telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Şimdi hatırlatma amacıyla teknik özellikler tablosuyla sizleri başbaşa bırakıyoruz.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband GSM / HSDPA
EDGE desteği: Var, 12. sınıf
İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional
İşlemci: 624 MHz Marvell PXA31
RAM / ROM: 128 MB / 256 MB
Boyut ve ağırlık: 112 x 56.9 x 12.5 mm / 122 gram
Ekran: 3.2 inç, 240x400 piksel, dokunmatik TFT
Bellek: 8 GB / 16 GB dahili bellek + microSD desteği
Kamera: 5.0 MP, otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon sistemi
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11b/g
GPS: Var
FM radyo: Var, RDS desteği
Batarya: 1440 mAh lityum iyon (500 saate kadar bekleme; 5 saate kadar konuşma süresi)
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ama bu özellikteki bir telefon nasıl bu fiyata veriliyor
şüpeli biraz ama iyi bir telefona benziyor telefonumu satıp onu almayı düşünüyorum