Samsung i900 Omnia'ya mor renk seçeneği eklendi

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Samsung Mobile, i900 Omnia modeline mor renk seçeneğini eklemeye hazırlanıyor.

Daha çok bayan kullanıcıların ilgi göstereceğini düşündüğümüz mor renkli i900'ün teknik özellikleri beyaz ve siyah versiyonlara göre herhangi bir farklılık göstermezken kutu içeriğinde ve yazılımda ufak değişikliklere gidilmiş. Akıllı telefonla beraber tv out kablosunun hediye ediliyor. Bunun dışında telefonun ana ekranındaki widget sayısı arttırılmış; mySpace, Facebook, Flickr gibi popüler sitelerin sunucuları telefona eklenmiş. Böylece sitelere erişim daha pratik hale gelmiş. Omnia'nın bu ayın sonuna doğru 600$ seviyesinde ilk olarak İtalya'da vitrinleri süslemesi bekleniyor. Telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Şimdi hatırlatma amacıyla teknik özellikler tablosuyla sizleri başbaşa bırakıyoruz.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / HSDPA

EDGE desteği: Var, 12. sınıf

İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional

İşlemci: 624 MHz Marvell PXA31

RAM / ROM: 128 MB / 256 MB

Boyut ve ağırlık: 112 x 56.9 x 12.5 mm / 122 gram

Ekran: 3.2 inç, 240x400 piksel, dokunmatik TFT

Bellek: 8 GB / 16 GB dahili bellek + microSD desteği

Kamera: 5.0 MP, otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon sistemi

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11b/g

GPS: Var

FM radyo: Var, RDS desteği

Batarya: 1440 mAh lityum iyon (500 saate kadar bekleme; 5 saate kadar konuşma süresi)