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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung iki yeni fabrika kuruyor: 45 milyar dolar bütçe ayrıldı

    Samsung, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'de iki yeni üretim tesisisi inşa etmeyi planlıyor. Şirket kuracağı yeni fabrikalara yaklaşık 45 milyar dolar harcayacak.
    20 Nisan 2021, 16:20 (Güncellendi, 10 dk.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung iki yeni fabrika kuruyor: 45 milyar dolar bütçe ayrıldı
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    Geçtiğimiz Ocak ayında Samsung'un ABD'de yeni bir fabrika kurmayı planladığına dair haberler çıkmıştı. Gelen son bilgilere göre şirket önümüzdeki ay ABD ve Güney Kore (Pyeongtaek) ile ilgili yatırım planlarını açıklayacak. Samsung'un söz konusu ülkelerde inşa edeceği yeni üretim tesislerine 44.74 milyar dolar harcayacağı bildiriliyor.

    Ayrıca Bkz. "GitHub, Mars helikopterinin yazılımına katkısı olan geliştiricilere başarı rozeti verdi"

    Özellikle, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikinci tesisin inşasına yönelik yatırımların 17 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Fabrika Texas, Arizona veya New York lokasyonlarından birinde kurulabilir. Ayrıca olası seçenekler arasında şirketin ilk fabrikasının bulunduğu Austin şehri de yer alıyor.

    Samsung iki yeni fabrika kuruyor: 45 milyar dolar bütçe ayrıldı
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    ABD fabrikası 2023'te faaliyete geçecek

    ABD'de kurulması planlanan yeni Samsung fabrikasının inşaatına bu yıl başlanacak. Şirket, tesisin tüm ana ekipmanlarını 2022'de kuracak ve üretime 2023'te start verecek. Güney Koreli dev geçen Ekim ayında, Austin'deki tesisinin yakınında 258 dönümlük arazi satın almak için bir başvuruda bulunmuştu. Güney Kore'de inşa edilecek fabrika hakkında ise henüz çok fazla bilgi yok.



    https://www.gizchina.com/2021/04/20/samsung-to-set-up-factories-in-the-us-in-may-to-invest-17-billion
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (Cocain bar) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zamaninda 5 tane kurarmisiz.
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