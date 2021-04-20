Samsung iki yeni fabrika kuruyor: 45 milyar dolar bütçe ayrıldı

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Geçtiğimiz Ocak ayında Samsung'un ABD'de yeni bir fabrika kurmayı planladığına dair haberler çıkmıştı. Gelen son bilgilere göre şirket önümüzdeki ay ABD ve Güney Kore (Pyeongtaek) ile ilgili yatırım planlarını açıklayacak. Samsung'un söz konusu ülkelerde inşa edeceği yeni üretim tesislerine 44.74 milyar dolar harcayacağı bildiriliyor.

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Özellikle, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikinci tesisin inşasına yönelik yatırımların 17 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Fabrika Texas, Arizona veya New York lokasyonlarından birinde kurulabilir. Ayrıca olası seçenekler arasında şirketin ilk fabrikasının bulunduğu Austin şehri de yer alıyor.

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ABD fabrikası 2023'te faaliyete geçecek

ABD'de kurulması planlanan yeni Samsung fabrikasının inşaatına bu yıl başlanacak. Şirket, tesisin tüm ana ekipmanlarını 2022'de kuracak ve üretime 2023'te start verecek. Güney Koreli dev geçen Ekim ayında, Austin'deki tesisinin yakınında 258 dönümlük arazi satın almak için bir başvuruda bulunmuştu. Güney Kore'de inşa edilecek fabrika hakkında ise henüz çok fazla bilgi yok.

https://www.gizchina.com/2021/04/20/samsung-to-set-up-factories-in-the-us-in-may-to-invest-17-billion

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