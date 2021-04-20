GitHub, Mars helikopterinin yazılımına katkısı olan geliştiricilere başarı rozeti verdi

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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'a gönderdiği mini helikopter Ingenuity'yi dün başarıyla uçurmuştu. GitHub, başka bir gezegende kontrollü uçuş gerçekleştiren ilk motorlu araç olarak tarihe geçen Ingenuity'nin yazılımına doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunan tüm geliştiricilere özel bir rozet verdi.

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GitHub'daki yaklaşık 12.000 geliştirici, mini helikopterde kullanılan açık kaynaklı yazılıma katkıda bulundu. Ancak bu geliştiricilerin çoğu, Mars'ta gerçekleştirilen ilk helikopter uçuşunu mümkün kıldığını bile bilmiyor olabilir. Ingenuity'nin ilk kez havalandığı gün GitHub, katkısı olan tüm geliştiricilerin profillerine "Mars 2020 Helikopter Görevi" rozeti ekledi.

Mars helikopteri için birçok açık kaynaklı proje kullanıldı

GitHub, NASA'nın Jet Propulsion Lab ekibi tarafından Ingenuity misyonunun bir parçası olarak kullanılan birçok açık kaynaklı proje ve kütüphane olduğunu ortaya koydu. SciPy, Linux ve F Prime olarak sayabileceğimiz bu projelere katkıda bulunan geliştiriciler özel rozeti almaya hak kazandı. Mars 2020 Helikopter Görevi rozeti GitHub profilindeki başarılar kısmında görülebiliyor.

https://github.blog/2021-04-19-open-source-goes-to-mars/

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