Samsung yeni 200MP sensörünü tanıttı: ISOCELL HPX

Tam Boyutta Gör Sony ile beraber akıllı telefon için sensör dünyasında önemli isimlerden biri olan Samsung, bir sensörünü daha tanıttı. ISOCELL HPX isimli 200MP sensör, Çin pazarına odaklanıyor.

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Çin’e özel olarak duyurulan ISOCELL HPX, yüksek performans sunsa da diğer 200MP sensörlere göre bazı kırpmalara sahip. Sensör boyutunda %20'lik bir düşüşe giden Samsung, bu sensörde 0.56 micron boyutunda pikseller kullanıyor. Aydınlık ortamlarda rahatlıkla 200MP fotoğraflar üretebilen sensör, düşük ışıklı ortamlarda piksel birleştirme algoritmaları ile 50MP ve 12.5MP görüntüler üretebiliyor.

8K 30fps video kaydı, 4K ve FHD kayıtlarda çift HDR, Smart ISO, Super QPD otomatik odaklama ve 14-bit renk algılama gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. ISOCELL HPX, gelecek aylarda birçok Çin bazlı firma tarafından kullanılacaktır.

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