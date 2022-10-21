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    Samsung yeni 200MP sensörünü tanıttı: ISOCELL HPX

    Telefon dünyasındaki megapiksel yarışı devam ediyor. Yarışın devamı için önemli sensörler üreten Samsung, yeni 200MP sensörünü tanıttı. İşte karşınızda ISOCELL HPX.
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    Samsung ISOCELL HPX duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Sony ile beraber akıllı telefon için sensör dünyasında önemli isimlerden biri olan Samsung, bir sensörünü daha tanıttı. ISOCELL HPX isimli 200MP sensör, Çin pazarına odaklanıyor.

    Galaxy S23 Ultra’da kullanılmayacak

    Çin’e özel olarak duyurulan ISOCELL HPX, yüksek performans sunsa da diğer 200MP sensörlere göre bazı kırpmalara sahip. Sensör boyutunda %20'lik bir düşüşe giden Samsung, bu sensörde 0.56 micron boyutunda pikseller kullanıyor. Aydınlık ortamlarda rahatlıkla 200MP fotoğraflar üretebilen sensör, düşük ışıklı ortamlarda piksel birleştirme algoritmaları ile 50MP ve 12.5MP görüntüler üretebiliyor.

    8K 30fps video kaydı, 4K ve FHD kayıtlarda çift HDR, Smart ISO, Super QPD otomatik odaklama ve 14-bit renk algılama gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.  ISOCELL HPX, gelecek aylarda birçok Çin bazlı firma tarafından kullanılacaktır.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 1 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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