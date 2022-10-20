Redmi Note 12 serisi bu ay geliyor: Dünyada bir ilke imza atacak

Şu an için yeni seride yer alacak modellerin hangi isimlere sahip olacağı bilinmiyor ancak daha önce sırasıyla 67W, 120W ve 210W hızlı şarj desteği ile sertifikalandırılmış Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro+ olacakları bildirilmişti.
MediaTek Dimensity 1080 söylentisi
Ortalıkta dolaşan söylentilere göre Note 12 Pro bu ayın başlarında uygun fiyatlı orta sınıf 5G akıllı telefonlar için bir çözüm olarak duyurulan MediaTek Dimensity 1080 platformunu temel alacak. Yonga seti 200 megapiksel kameraları destekliyor. Dolayısıyla Note 12 Pro'nun bu çözünürlükte bir kameraya sahip olma ihtimali var.
Ancak buna rağmen gelen bilgiler cihazın 50 megapiksel ana kamera ile karşımıza çıkacağı yönünde. Redmi Note 12 serisiyle ilgili AMOLED ekran ve 5.000 mAh pil de konuşuluyor. Akıllı telefonlarla ilgili merak edilen diğer detayları çok yakında hep birlikte öğrenceğiz.Kaynakça https://www.gsmarena.com/xiaomi_is_launching_redmi_note_12_series_this_month-news-56224.php https://weibo.com/3021514657/Mb9Cu5tHM Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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