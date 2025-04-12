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    Anlık Bildirim

    Yeni nesil MSI Claw, Ryzen AI Z2 Extreme ile gelebilir

    Taşınabilir konsol pazarında yavaş yavaş önemli bir isim haline gelen MSI, Intel ile ortaklığını sonlandırabilir. İddialara göre, MSI, yeni nesil Claw için yakında AMD ile ortaklaşacak.
    MSI Claw Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch ve Steam Deck’in başarısının ardından taşınabilir konsol pazarı, büyük bilgisayar üreticilerinin de dikkatini çekmeye başladı. Bu doğrultuda ASUS, Lenovo ve MSI gibi firmalar, geçtiğimiz yıllarda farklı taşınabilir konsollar piyasaya sürdü. Asus ve Lenovo gibi firmalar, yonga setleri için AMD ile anlaşırken MSI, Claw serisi için Intel ile anlaşmıştı. 

    MSI ve AMD ortaklığı ufukta görüldü

    Geçtiğimiz yıllarda MSI, Claw isimli taşınabilir konsol serisi için Intel işlemci ve grafik birimlerini tercih etmişti. Intel yonga setleri, AMD kadar performans ve batarya performansı gösteremedi ve bu nedenle Claw serisi yeteri kadar popüler olamadı. Bu durumun farkında olan firma, iddialara göre yeni nesil Claw modelinde AMD yonga setine yer verecek.

    @Haze2K1 tarafından ortaya atılan iddiaya göre MSI, yeni nesil Claw modelinde AMD’nin Ryzen AI Z2 Extreme modeline yer verecek. Geçtiğimiz aylarda da benzer bir iddia, @CodeCommando_ tarafından ortaya atılmıştı. Bildiğiniz gibi Ryzen AI Z2 Extreme, standart Z2 Extreme modelinin harici NPU içeren bir versiyonu olarak tasarlanmış. 8 çekirdekli Zen 5 işlemcisine sahip ve 16 RDNA 3.5 grafik birimine sahip olan Z2 Extreme ile Claw, Asus’un yeni nesil ROG Ally ve Lenovo Legion Go 2 ile benzer bir performans sunacaktır. Firmanın yeni nesil Claw için Intel ve AMD seçenekleri sunması mümkün olsa da iddialar, firmanın taşınabilir konsollar için yalnızca bir firma ile anlaşabileceğini belirtiyor. 
     

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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