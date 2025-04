The Last of Us Complete duyuruldu: PS5 için satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted ve The Last of Us serileri ile bilinen ve Playstation’ın en sevilen stüdyolarından olan Naughty Dog, bir kez daha The Last of Us ile karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda The Last of Us Part 2, The Last of Us Part 1 ve The Last of Us Part 2 Remastered ile karşımıza çıkan stüdyo, şimdi de PS5 için yeni bir paket duyurdu.

Amazon'un Tomb Raider dizisi rafa kaldırılabilir 1 gün önce eklendi

PS5 için The Last of Us Complete duyuruldu

Naughty Dog, geçtiğimiz yıllarda PS5 ve PC sistemleri için sevilen seriyi yenileyerek The Last of Us Part 1 ve The Last of Us Part 2 Remastered’ı piyasaya sürmüştü. Yeni nesil oyuncular için güncellenen oyunlar, şimdi de tek bir pakette satılıyor. Playstation, HBO’nun The Last of Us dizisinin yeni sezonuna günler hala The Last of Us Complete paketini duyurdu. The Last of Us Part 1 ve The Last of Us Part 2 Remastered’ı içeren paket, PS5 ve PS5 Pro sistemlerinde 3899TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

The Last of Us serisinin tüm oyunlarını ve indirilebilir içeriklerini barındıran paket, Playstation Mağaza’sı üzerinden satışa sunuldu. Paket, 10 Temmuz’da The Last of Us Collector’s Edition adı altında fiziksel olarak da satışa sunulacak. The Last of Us Complete paketinin PC platformunda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

The Last of Us Complete paketi satışa sunuldu