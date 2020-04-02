Samsung karantinadaki Covid-19 hastalarına akıllı telefon dağıtıyor

Tam Boyutta Gör

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünya genelindeki diğer şirketler gibi koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı gösterilen mücadeleye katkıda bulunmaya çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, 144 megapiksel kameralı bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor"

İlginizi Çekebilir

Lamborghini tıbbi maske ve yüz kalkanı üretmeye başladı

Şirket finansal yardım ve tıbbi ekipman desteğine ek olarak karantinaya alınan hastalara akıllı telefon ve tablet de bağışlıyor. Samsung konuyla ilgili yayınladığı basın bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

"Hastalara aileleri ve arkadaşları ile iletişim halinde olmalarına yardımcı olmak için akıllı telefonlar bağışlıyoruz. Çocukların sınıf dışında öğrenimlerine devam edebilmeleri için çeşitli eğitim kurumlarına tabletler sağlıyoruz.

Ayrıca hastanelere ve karantina merkezlerine hava temizleme cihazları ve diğer tıbbi ekipmanlar tedarik ediyoruz."

Tam Boyutta Gör

29 milyon dolar yardım

Samsung aynı zamanda, Ocak ayından bu yana Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerin hükümetlerine, koronavirüs ile mücade konusunda yardımcı olmak için 29 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı.

https://news.samsung.com/global/our-response-to-covid-19

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.