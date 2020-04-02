Samsung karantinadaki Covid-19 hastalarına akıllı telefon dağıtıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünya genelindeki diğer şirketler gibi koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı gösterilen mücadeleye katkıda bulunmaya çalışıyor.
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Şirket finansal yardım ve tıbbi ekipman desteğine ek olarak karantinaya alınan hastalara akıllı telefon ve tablet de bağışlıyor. Samsung konuyla ilgili yayınladığı basın bildirisinde şu ifadelere yer verdi:
"Hastalara aileleri ve arkadaşları ile iletişim halinde olmalarına yardımcı olmak için akıllı telefonlar bağışlıyoruz. Çocukların sınıf dışında öğrenimlerine devam edebilmeleri için çeşitli eğitim kurumlarına tabletler sağlıyoruz.
Ayrıca hastanelere ve karantina merkezlerine hava temizleme cihazları ve diğer tıbbi ekipmanlar tedarik ediyoruz."
29 milyon dolar yardım
Samsung aynı zamanda, Ocak ayından bu yana Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerin hükümetlerine, koronavirüs ile mücade konusunda yardımcı olmak için 29 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı.
https://news.samsung.com/global/our-response-to-covid-19 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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