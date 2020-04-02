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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung karantinadaki Covid-19 hastalarına akıllı telefon dağıtıyor

    Koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı yürütülen mücadeleye katkıda bulunan Samsung, hükümetlere maddi yardımda bulunmasının yanında karantinaya alınan hastalara da akıllı telefon bağışlıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung karantinadaki Covid-19 hastalarına akıllı telefon dağıtıyor
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünya genelindeki diğer şirketler gibi koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı gösterilen mücadeleye katkıda bulunmaya çalışıyor.

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    Şirket finansal yardım ve tıbbi ekipman desteğine ek olarak karantinaya alınan hastalara akıllı telefon ve tablet de bağışlıyor. Samsung konuyla ilgili yayınladığı basın bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

    "Hastalara aileleri ve arkadaşları ile iletişim halinde olmalarına yardımcı olmak için akıllı telefonlar bağışlıyoruz. Çocukların sınıf dışında öğrenimlerine devam edebilmeleri için çeşitli eğitim kurumlarına tabletler sağlıyoruz.

    Ayrıca hastanelere ve karantina merkezlerine hava temizleme cihazları ve diğer tıbbi ekipmanlar tedarik ediyoruz."

    Samsung karantinadaki Covid-19 hastalarına akıllı telefon dağıtıyor
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    29 milyon dolar yardım

    Samsung aynı zamanda, Ocak ayından bu yana Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerin hükümetlerine, koronavirüs ile mücade konusunda yardımcı olmak için 29 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı.



    https://news.samsung.com/global/our-response-to-covid-19 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sorceress 6 gün en beğenilen
    I phone için böbreğini satan; bu telefon için bilerek virüs kapar.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    banakalırsa bu çok saçma bişey adam can derdinde sen hala reklam kesinlikle desteklemiyorum
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 5 gün
    Malum yerli marka: Şimdi herkes evde telefon ve tablet lazım hemen %20 zam yapalım
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    kayamtky 5 gün
    En üst modeli vereceğini düşünmüyorsunuz herhalde...
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    T Square (T Square) 5 gün
    Arkadaşlar corona virüsüne nasıl ulaşabilirim ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    kayamtky 5 gün T Square
    Çok basit, kalabalığa karış, sosyal mesafe kuralını hiçe say, herkesle tokalaş, öksürenin tam karşısında dur.
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    babgozd 6 gün
    Güney Kore Samsung'a, Samsung da Güney Kore'ye çok şey borçlu. Samsung, Güney Kore ekonomisinin 17% sini oluşturuyor.
    Yanıtla +2
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 6 gün
    Adamlar güzel reklam yapmışlar bu sayade.
    Yanıtla +3
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    sorceress 6 gün en beğenilen
    I phone için böbreğini satan; bu telefon için bilerek virüs kapar.
    Yanıtla +4
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