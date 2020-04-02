Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, 144 megapiksel kameralı bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 144 megapiksel kameraya sahip yeni bir telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Cihaz Mi 10S Pro veya Mi CC10 Pro adıyla piyasaya sürülecek.
    6 gün
    2,1b
    1
    4
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi, 144 megapiksel kameralı bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    En yüksek çözünürlüklü kameraya sahip bir sonraki akıllı telefonla ilgili detaylar netleşiyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 144 megapiksel kamera ile donatılmış yeni bir model üzerinde çalıştığına yönelik bilgiler var.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 20+, Geekbench'te ortaya çıktı"

    Söz konusu cihaz Mi 10S Pro veya Mi CC10 Pro adıyla piyasaya sürülecek. Henüz 144 megapiksel çözünürlük sunan bir görüntü sensörü yok, ancak Samsung'un bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyoruz.

    2020'nin ikinci yarısında çıkacak

    Gelen bilgilere göre sensör 14 nanometre üretim sürecini temel alacak. Ne yazık ki şu an için akıllı telefonun çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi yok. 2020'nin ikinci yarısından önce piyasaya çıkma sürülme ihtimali son derece düşük görünüyor.



    https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1245584965393207302 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    java (Tevfik Kaya) 6 gün en beğenilen
    1000MP ne zaman yapacaklar ya çıldırıyorum, dayanamıyorum...
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer Can IŞIK) 3 gün
    ben 516mp altını kullanmam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 6 gün
    Böylece kedilerinizin bıyıklarını daha net çekebileceksiniz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Re-Atum (Ahmet Uyaroğlu) 6 gün
    Katlanabilir telefonlara geçelim.

    Bknz: Huawei Mate X

    Şu an Xioami Note 8 pro 128 GB kullanıyorum çok memnunum fakat, telefonlar yakında bilezik gibi bileğimizde kullanmaya başlarsak hiç şaşırmam.

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    java (Tevfik Kaya) 6 gün en beğenilen
    1000MP ne zaman yapacaklar ya çıldırıyorum, dayanamıyorum...
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Xiaomi, giyilebilir cihaz satışlarında 100 milyonu aştı 5 gün Karşınızda Huawei MateBook D15 | AMD Ryzen'li ve şık tasarımlı 5 gün ASUS’un 10. nesil mobil Intel işlemciler için çözümü: ROG dizüstülerde sıvı metal uygulanacak 5 gün Araç sahiplerinin beklediği karar Resmi Gazete'de: Muayene süreleri uzatıldı 5 gün Yeni 4,7 inç modelin adı iPhone SE olacak 5 gün La Casa De Papel 4. sezonu yayınlandı 5 gün Samsung AKG N400 tam kablosuz kulaklıklar duyuruldu 5 gün Intel mobil Comet Lake-H işlemcilerini duyurdu 5 gün Koronavirüs salgınında 1 milyon eşiği aşıldı 6 gün Sony WH-CH710N kulak üstü kulaklık aktif gürültü engelleme sunuyor 6 gün İtalya'da Koronavirüsle mücadelede robotlar kullanılmaya başlandı 6 gün Koronavirüs nedeniyle sayaçları okuma yöntemi değişti 6 gün Yepyeni bir Commandos oyunu geliyor 6 gün 56 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu 6 gün Türkiye'de koronavirüse karşı 7 ilaç, 7 aşı projesi yürütülüyor 6 gün En son iOS güncellemesi, eski iPhone ve iPad'lerde Facetime problemi yaratıyor 6 gün Nikon, Nisan ayına özel ücretsiz fotoğrafçılık kursları yayınlıyor 6 gün Samsung karantinadaki Covid-19 hastalarına akıllı telefon dağıtıyor 6 gün The Last of Us 2 süresiz ertelendi: Yeni çıkış tarihi belli değil 6 gün Toyota, Çinli BYD ile yeni bir elektrikli araç şirketi kurdu 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, 144 megapiksel kameralı bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor Sonraki X-ray görüntüleme yöntemi ile elastografi mantığı birleştirildi 6 gün Xbox özel kulaklık "Steelseries Arctis 9X incelemesi" 6 gün Redmi, piyasaya süreceği akıllı bileklikle ilgili yeni posterleri paylaştı 6 gün Koronavirüs salgınında bir günde 79 ölüm 6 gün Ferroptosis basamaklarında görev alan 2 yeni molekül keşfedildi 6 gün Esnek beyin elektrotları geliştirildi 6 gün Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 tanıtıldı 6 gün PSA Türkiye, online araç tanıtımı ve mesafeli satış sistemine geçiyor 6 gün Akıllı telefon ile diş görüntülüme cihazı geliştirildi 6 gün Epic'ten ücretsiz oyun: Totally Reliable Delivery Service 6 gün Samsung Galaxy Note 20+, Geekbench'te ortaya çıktı 6 gün Cloudflare’den ücretsiz WARP VPN, Windows ve MacOS’a geldi 6 gün Alfa Romeo Giulietta'nın fişi bu yıl çekiliyor: Yerini SUV model alacak 6 gün Artemis programı kapsamında NASA'ya 12 binden fazla kişi astronot olmak için başvurdu 6 gün PlayStation 5'in özelliklerini gören Xbox başkanı: "Kendimi çok iyi hissediyorum" 6 gün YouTube’dan TikTok’a rakip geliyor 6 gün Razer Blade 15 yenilendi: 8 çekirdekli Intel işlemci ve RTX 2080 Super 6 gün Bakan açıkladı: Günlük test sayısı 30 bin'e çıkacak 6 gün 2020 yılı ilk çeyrekte Türkiye'de en çok otomobil satan markalar 6 gün Nvidia GeForce RTX Super serisi mobile geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!
    DonanımHaber
    Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi Extraction'dan ilk fragman
    DonanımHaber
    Türkiye koronavirüs haritası: İşte illere göre vakaların dağılımı
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    silinsin.
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim