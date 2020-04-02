Xiaomi, 144 megapiksel kameralı bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor

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En yüksek çözünürlüklü kameraya sahip bir sonraki akıllı telefonla ilgili detaylar netleşiyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin 144 megapiksel kamera ile donatılmış yeni bir model üzerinde çalıştığına yönelik bilgiler var.

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Söz konusu cihaz Mi 10S Pro veya Mi CC10 Pro adıyla piyasaya sürülecek. Henüz 144 megapiksel çözünürlük sunan bir görüntü sensörü yok, ancak Samsung'un bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyoruz.

2020'nin ikinci yarısında çıkacak

Gelen bilgilere göre sensör 14 nanometre üretim sürecini temel alacak. Ne yazık ki şu an için akıllı telefonun çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi yok. 2020'nin ikinci yarısından önce piyasaya çıkma sürülme ihtimali son derece düşük görünüyor.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1245584965393207302

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