Samsung, kendi Apple Vision Pro rakibini duyurdu: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Samsung, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojilerindeki yeni hamlesi "Project Moohan" XR başlığını tanıttı. Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirilen bu cihaz, Android XR işletim sistemiyle çalışıyor ve AR ve VR deneyimlerini birleştiriyor. Peki Apple Vision Pro'ya rakip olacak başlık neler sunacak? İşte detaylar...

Karşınızda Project Moohan XR

Samsung'un yaptığı duyuruya göre Project Moohan, bağımsız çalışabilme özelliğine sahip ve Snapdragon XR2 Plus Gen 2 platformundan güç alacak. Başlığın en önemli özelliği ise, Google tarafından geliştirilen Android XR işletim sistemi. Bu da ARCore, Android Studio ve Unity gibi araçlar dahil olmak üzere geniş bir uygulama ekosistemine fırsat tanıyor.

Moohan, Google Haritalar, YouTube videoları ve Gemini gibi hizmetlerle entegre bir şekilde çalışabilecek. Ayrıca Apple Vision Pro'ya kıyasla dahili Galaxy AI ve Gemini servisleri ile destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un XR başlığı, Apple’ın Vision Pro modeline doğrudan rakip olarak görülüyor. Vision Pro’ya kıyasla daha ince bir tasarım sunan Moohan, fiyat ve işlevsellik açısından da rekabetçi olacak. Bununla birlikte, cihazın sunduğu Galaxy AI ve Gemini servisleri, yalnızca Samsung ekosistemiyle sınırlı değil. Google’ın XR platformunu diğer üreticilere de açmasıyla, gelecekte Android XR tabanlı farklı cihazların piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Project Moohan için net bir tarih henüz paylaşılmadı. Ancak Samsung, 2025'te piyasaya çıkacağını söylüyor. Dolayısıyla daha fazla detayın önümüzdeki haftalarda açıklanacağını düşünüyoruz.

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Öte yandan Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, ilk çıktığında inanılmaz bir ilgi gördü fakat birkaç ay geçmesine rağmen şu anda neredeyse hiç konuşulmuyor. Hatta cihazın uzun süreli kullanımı ve rahatlığı konusunda şikayetler mevcut ve içerik yetersizliği başta olmakla beraber satışlar büyük ölçüde geriledi. Bunun bir diğer nedeni de tabii ki başlığın 3.499 dolarlık fiyatı. Project Moohan XR ise, uygun fiyat ve özellikleriyle pazardaki boşluğu kapatabilir.

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