Samsung, kendi Apple Vision Pro rakibini duyurdu: İşte özellikleri

Karşınızda Project Moohan XR
Samsung'un yaptığı duyuruya göre Project Moohan, bağımsız çalışabilme özelliğine sahip ve Snapdragon XR2 Plus Gen 2 platformundan güç alacak. Başlığın en önemli özelliği ise, Google tarafından geliştirilen Android XR işletim sistemi. Bu da ARCore, Android Studio ve Unity gibi araçlar dahil olmak üzere geniş bir uygulama ekosistemine fırsat tanıyor.
Moohan, Google Haritalar, YouTube videoları ve Gemini gibi hizmetlerle entegre bir şekilde çalışabilecek. Ayrıca Apple Vision Pro'ya kıyasla dahili Galaxy AI ve Gemini servisleri ile destekleniyor.
Project Moohan için net bir tarih henüz paylaşılmadı. Ancak Samsung, 2025'te piyasaya çıkacağını söylüyor. Dolayısıyla daha fazla detayın önümüzdeki haftalarda açıklanacağını düşünüyoruz.
Öte yandan Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, ilk çıktığında inanılmaz bir ilgi gördü fakat birkaç ay geçmesine rağmen şu anda neredeyse hiç konuşulmuyor. Hatta cihazın uzun süreli kullanımı ve rahatlığı konusunda şikayetler mevcut ve içerik yetersizliği başta olmakla beraber satışlar büyük ölçüde geriledi. Bunun bir diğer nedeni de tabii ki başlığın 3.499 dolarlık fiyatı. Project Moohan XR ise, uygun fiyat ve özellikleriyle pazardaki boşluğu kapatabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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