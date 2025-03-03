Samsung, merakla beklenen yeni XR başlığı için ilk defa tarih verdi

Tam Boyutta Gör

Samsung, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025 için sahneyi hazırlarken, uzun zamandır beklenen Project Moohan XR başlığını resmi olarak tanıtacağını doğruladı. Şirketin Google ile ortaklaşa geliştirdiği bu yeni XR başlığı, Android XR platformunu kullanıyor ve yapay zeka destekli gelişmiş etkileşim özellikleri sunuyor.

Samsung'un ilk Android XR başlığı olan Project Moohan, tasarım açısından Apple Vision Pro’yu andıran kayak gözlüğü benzeri bir yapıya sahip. Ancak, Vision Pro'daki dış ekran özelliği yerine Google’ın önceki Daydream View VR aksesuarından izler taşıyor. Samsung’un dış ekran desteği sunup sunmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Cihazın donanım tarafında en dikkat çeken özelliklerden biri, Qualcomm’un en güçlü VR işlemcisi olan Snapdragon XR2 Plus Gen 2’yi barındırması. Bu çipset, ultra düşük gecikme süresi sunarak (12ms’ye kadar) kullanıcılara daha doğal ve akıcı bir deneyim vadediyor. Bu sayede başlığın tepki süresi hızlanırken, kullanıcılar sanal dünyayla daha gerçekçi bir etkileşim kurabilecek.

Google Chrome’dan kritik güvenlik uyarısı: Bu eklentileri silin! 1 gün önce eklendi

Samsung’un MWC 2025 etkinliğinde Project Moohan'ın fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında net bilgiler verip vermeyeceği henüz belli değil. Ancak kesin olan bir şey var: Katılımcılar etkinlik alanında bu yeni XR başlığını bizzat deneyimleme şansına sahip olacak. Bu da cihazın yetenekleri hakkında daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağı anlamına geliyor.

Etkinliği yakından takip eden teknoloji meraklıları, Samsung’un bu alandaki yeni hamlesi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için MWC 2025’te yaşanacak gelişmeleri bekliyor. XR teknolojisinin giderek daha fazla ilgi gördüğü bu dönemde, Project Moohan'ın sektörde nasıl bir etki yaratacağı büyük merak konusu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung, merakla beklenen yeni XR başlığı için tarih verdi